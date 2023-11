Inter, gli esami confermano la lesione: infortunio serio

By

La situazione infortuni in casa Inter sta diventando molto pesante per Simone Inzaghi: i nuovi esami strumentali evidenziano una lesione.

I nerazzurri comandano la classifica di Serie A e intendono continuare a farlo per tutto il resto della stagione. Il club di Simone Inzaghi sta provando a gestire al meglio la sosta nazionali ma ci sono dei problemi pesantissimi che si stanno manifestando in questo periodo.

La situazione legata agli infortuni in casa Inter rischia di diventare molto pesante giorno dopo giorno. Simone Inzaghi è preoccupato per quello che può emergere nei prossimi giorni, con il ritorno dei calciatori dalle Nazionali che dovranno preparare la sfida alla Juventus.

Inter, infortunio e tegola: c’è lesione

L’Inter sta iniziando a preparare la partita contro la Juventus di domenica prossima. I nerazzurri tornano in campo proprio nella sfida più importante del campionato che può dare un’ulteriore spinta anche in classifica. Per Simone Inzaghi ci sono tante situazioni da risolvere, ora, con il rischio di avere una rosa ridotta contro i bianconeri.

La sosta per le Nazionali è stata molto pesante per l’Inter e per Simone Inzaghi. Contro la Juve ci saranno varie defezioni ed è arrivata una news dell’ultimo momento.

Secondo le ultime notizie di casa Inter, ci sono dei problemi molto seri che fanno saltare al top player la sfida con la Juventus.

Inter, infortunio Bastoni: confermata la lesione

Alessandro Bastoni salta Juventus Inter per la lesione al polpaccio. Il diensore si è fermato durante il ritiro con la Nazionale ed è tornato subito ad Appiano Gentile per seguire l’iter riabilitativo per recuperare dallo stop.

Nei giorni scorsi era stata evidenziata una lesione al polpaccio e ci sono stati giorni di terapia e di recupero. Nella giornata di ieri sono stati svolti ulteriori esami di controllo per Bastoni che hanno confermato la lesione al polpaccio.

Il difensore, dunque, salterà la partita contro la Juventus e intensificherà il percorso riabilitativo. L’infortunio di Bastoni si va ad aggiungere a quello di Benjamin Pavard e crea ulteriori danni alla rosa di Simone Inzaghi.

Infortunio Bastoni, ecco i tempi di recupero

L’infortunio di Alessandro Bastoni è molto pesante per l’Inter perché toglie uno dei calciatori migliori dalla disposizione di Simone Inzaghi per la sfida contro l’Inter.

Ora i tempi di recupero di Bastoni sono molto più chiari. Sicuramente non sarà in campo nemmeno nella partita di Champions League contro il Benfica. Il suo ritorno in campo potrebbe essere contro il Napoli, nella partita di domenica 3 dicembre ma potrebbe non farcela neppure contro la squadra di Walter Mazzarri.

La data più concreta potrebbe essere quella relativa alla partita contro l’Udinese del 9 dicembre, quando tornerà in campo da titolare.