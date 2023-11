Juventus, un altro infortunio pesante: salta l’Inter, l’annuncio

Le ultime notizie in casa Juventus sono pessime per quanto riguarda la questione infortuni che continua a creare caos nello spogliatoio.

Massimiliano Allegri è riuscito a ridare serenità a tutto l’ambiente che ora sta lottando per un posto in Champions League al termine della stagione. I bianconeri sono al secondo posto in classifica e domenica affronteranno l’Inter nel Derby d’Italia più importante degli ultimi anni.

Gli infortuni non fanno dormire sonni tranquilli a Massimiliano Allegri che ora deve fare i conti con una nuova tegola pesantissima in vista della sfida contro i nerazzurri.

Juventus, un altro infortunio serio: le ultime

La Juventus domenica sera accoglierà l’Inter all’Allianz Stadium per una partita ad altissima quota e intensità che deciderà le sorti del futuro dell’uno e dell’altro club. Massimiliano Allegri vuole tornare a battere Simone Inzaghi anche e soprattutto per accorciare la classifica e far sognare in grande tutto il popolo bianconero.

Da una parte e dall’altra, però, ci sono defezioni pesanti dovute agli infortuni. Molti calciatori sono andati ko in questa sosta per le nazionali e salteranno il big match di domeinca.

Secondo le ultime notizie in arrivo dalla Continassa, c’è un altro infortunio dell’ultima ora che preoccupa Massimiliano Allegri.

Juventus, ricaduta per Weah: assente contro l’Inter

La notizia dell’ultima ora che ha messo in allarme tutto il mondo Juventus riguarda un nuovo infortunio occorso a Timothy Weah. Il calciatore americano era già rimasto fermo per alcune settimane nell’ultimo periodo e si preparava a una maglia da titolare contro l’Inter. Considerati gli altri stop, per i bianconeri sarebbe stata fondamentale la sua presenza in campo dal primo minuto.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Weah ha accusato una ricaduta al muscolo della coscia destra e non sarà a disposizione per il Derby d’Italia contro l’Inter.

Le sue condizioni sono preoccupanti per lo staff medico bianconero e per Allegri che, ora, perde un’altra pedina del suo scacchiere e deve valutare con attenzione l’undici da schierare domenica sera.

Infortunio Weah: ecco i tempi di recupero

Secondo le prime indiscrezioni riguardo l’infortunio di Timothy Weah, i tempi di recupero non sono brevissimi. Il calciatore statunitense sarà ai box fino ai primi di dicembre, con il rientro che potrebbe dunque avvenire tra circa venti giorni.

Allegri, dunque, perde anche Weah per infortunio e non può schierare un altro calciatore importante. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un suo utilizzo da mezzala, considerata l’emergenza vera e propria e considerato che in passato in Francia aveva giocato qualche partita in quel ruolo.

Lo stop di Weah mette in mostra tutti i problemi della Juventus e la necessità di dover operare in entrata necessariamente nel mercato di gennaio.