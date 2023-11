Prendono Thiago Motta con la clausola: firma a giugno

Il futuro di Thiago Motta sembra già scritto: in estate ci sarà la fila per prenderlo, anche se il Bologna insiste per trattenerlo.

L’attuale allenatore del Bologna sta facendo registrare passi da gigante in carriera. Ha mostrato tutto il suo talento in un crescendo di esperienze che lo hanno portato dalle giovanili del PSG a vivere difficoltà inedite ma formative prima con il Genoa, poi con lo Spezia e infine a Bologna, dove oggi sta facendo sognare un popolo intero.

L’obiettivo di Thiago Motta è quello di diventare allenatore da top club nel prossimo futuro ma sta ragionando bene su come muoversi.

Futuro Thiago Motta: il piano del Bologna per blindarlo

Thiago Motta sta dimostrando di essere uno dei migliori allenatori di Serie A. Il suo Bologna ha vissuto una stagione di grande miglioramento l’anno scorso e ora sta portando a galla i frutti del lavoro del tecnico italo-brasiliano e del suo staff. Al momento il club felsineo è all’ottavo posto in campionato, con il sogno di poter rivivere le grandi notti europee che mancano da 25 anni.

Il lavoro di Thiago Motta ha permesso lo sviluppo di tutti i calciatori che ora sono nel mirino di tutti i top club di Serie A, e non solo.

Secondo le ultime notizie, il Bologna sta tentando di fare di tutto per blindare Thiago Motta e vuole offrirgli un ricco rinnovo di contratto.

Rinnovo Thiago Motta, ci sarà una clausola a favore delle big

Il rinnovo di Thiago Motta con il Bologna è una possibilità concreta, spiega Tuttosport. L’allenatore italo-brasiliano è affascinato dal poter continuare il progetto vincente con il club felsineo ma è anche allettato dall’idea di poter allenare una delle big del nostro campionato.

Per questo motivo l’ad del Bologna, Fenucci, sta dialogando con Thiago Motta per capire come prolungare il contratto. La soluzione potrebbe essere “semplice”: firmare il rinnovo fino al 2026 ma con l’inserimento di una clausola liberatoria in caso di accordo con una big.

Così Thiago Motta potrebbe firmare il nuovo accordo, mettere al sicuro la sua permanenza al Bologna ma tenere una porta spalancata per le big che lo hanno già adocchiato dalla scorsa estate.

Roma, Milan e Napoli in corsa per Thiago Motta

Thiago Motta è uno degli allenatori giovani italiani più ambiti per la Serie A. Nella scorsa estate ci sono stati contatti con la Roma, che non conosceva ancora il futuro di Mourinho, e soprattutto con il Napoli.

Il tecnico del Bologna non se l’è sentita di prendere l’eredità di Spalletti e ha deciso di continuare per un’altra stagione con i felsinei ma in estate il Napoli cambierà di nuovo allenatore e potrebbero aprirsi nuovi scenari interessanti.

E anche il Milan potrebbe essere una soluzione giusta per Thiago Motta. Con Stefano Pioli le cose non stanno andando benissimo e ora il futuro in panchina al termine della stagione non è più così sicuro.