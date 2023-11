Roma, Mourinho se ne va: l’annuncio ufficile, svelato il prossimo club

By

José Mourinho è uno degli allenatori più apprezzati d’Europa: con la Roma non sta facendo male e ora può firmare per un altro club.

Lo Special One non ha mai perso la sua verve e ha sempre dimostrato di essere ancora all’altezza del calcio moderno e vuole continuare a vivere avventure di un certo livello. Arrivato a Roma tra la sorpresa generale di tutti ha portato il club a giocare due finali europee, di cui una vinta, e a miglioramenti importantissimi.

Roma, Mourinho lascia a fine stagione: è deciso

Mourinho ha cambiato certamente il mondo Roma. Con i suoi metodi e la sua personalità ha portato il club a una crescita importantissima che in pochi si aspettavano. Ora il club giallorosso ha ambizioni molto alte e può costruire un futuro sempre più radioso, anche grazie all’eredità che lascerà il portoghese quando andrà via.

La scorsa estate ha rischiato già di andare via dalla Roma per firmare accordi economicamente più importanti ma poi ha deciso di restare.

Mourinho è ancora oggi uno degli allenatori più apprezzati da tutto il mondo del calcio. Lo Special One ha estimatori in ogni angolo della Terra e per la prossima stagione ha già pretendenti di gran livello pronte a portarlo sulla propria panchina. E ci sono anche sirene dal mondo saudita, con le ambizioni dei club asiatici che stanno diventando sempre più importanti.

Il CEO della Saudi Pro League, Saad Al-Lazeez, ha parlato ai microni di TvPlay del possibile approdo di Mourinho in Arabia Saudita.

“Non posso rispendere sul futuro di Mourinho, ma posso dire che a noi piacciono gli allenatori bravi e ce ne sono tanti”.

José Mourinho è da tre stagioni alla Roma ed è riuscito a far crescere in maniera esponenziale la squadra, la società e il brand, vincendo la Conference Legue e portando la squadra in finale di Europa League nella passata stagione.

Il suo futuro non è ancora del tutto deciso ma con il contratto in scadenza a giugno e con nessun accordo con la società, è difficile che possa prolungare e rimanere.

Aspetterà un’offerta al massimo entro febbraio, dopodiché inizierà a trovare un nuovo accordo con altre società che sono interessate a lui.

Dall’Arabia Saudita potrebbero offrirgli l’ultimo contratto super della sua carriera e non è da escludere un suo passaggio nella Saudi Pro League.