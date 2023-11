Serie A, cambiano gli orari dei big match: la decisione

La Serie A è da tempo pronta a fare un passo avanti nel garantire lo spettacolo al pubblico: ci sono cambiamenti per i big match.

Il campionato di Serie A ha perso appeal negli ultimi tempi. Non è sempre stato facile convincere calciatori importanti a firmare per i club, anche top, italiani né è facile tutt’ora vendere il prodotto del calcio italiano alle grandi multinazionali. E le prime piaghe sono tutte dei club, che si devono accontentare di diritti televisivi minimi e continuare nel percorso di crescita passo dopo passo.

Da tempo si parla di una riforma della Serie A per partite, numero di squadre e modalità di campionato. Ora è stata decisa una prima novità molto importante.

Serie A, al via il primo cambiamento: per i big match

La Serie A resta uno dei campionati più importanti del mondo, anche se sta perdendo punti nella classifica generale dell’interesse dei tifosi da ogni angolo del mondo. Guardare una partita del campionato italiano non è più divertente come un tempo per un concatenarsi di fattori che non stanno permettendo il mantenimento di standard elevati come era in passato.

I diritti televisivi sono ormai argomento pungente per tutti i club di Serie A che hanno accettato nuovamente un contratto a lungo termine con DAZN e SKY fino al 2029.

Secondo le ultime notizie sulla Serie A, è stata decisa una prima nuova regola che entrerà in vigore nella prossima stagione.

Serie A, cambiano gli orari dei big match: le ultime

La Serie A è tornata ad essere un campionato appassionante ma solo per i tifosi italiani. Ormai da qualche stagione ci sono continui cambi di vincitori, con Juventus, Inter, Napoli e Milan che si sono alternati alla vittoria del campionato. Anche in questa stagione ci sono possibili nuovi cambiamenti e il campionato sta diventando avvincente.

Dalla prossima stagione ci saranno dei cambiamenti che serviranno soprattutto per i diritti televisivi e per rendere più appetibile il campionato di Serie A.

La prima novità per la prossima stagioone è già stata formalizzata. Ci sarà un cambio di orari per i big match della Serie A 2024/2025. Dal prossimo anno 2 big match saranno giocati alle 12 della domenica e 2 saranno giocati alle 15 della domenica. Ma ma in contemporanea: 4 big match saranno divisi per due domeniche diverse alle 12.30 e per due domeniche diverse alle 15.

Nuova Serie A: potrebbero essere inseriti i playoff e playout

La nuova Serie A è già pronta a prendere il via. Ci sono aggiornamenti importanti che riguardano il campionato della prossima stagione. A marzo, inoltre, ci sarà un’assemblea che potrebbe portare a ulteriori cambiamenti.

In primis potrebbe esserci l’inserimento di playoff e playout per vincere lo Scudetto e per la retrocessione in Serie B.