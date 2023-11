Lazio, esonero Sarri: Lotito furioso, il nome del sostituto

La Lazio di Maurizio Sarri ha perso ancora in Serie A e ora il tecnico rischia fortemente l’esonero: Lotito è furioso dopo la sconfitta.

I biancocelesti erano stati chiamati a un processo di crescita immediato che avrebbe dovuto portare alla vittoria contro la Salernitana. Ma la squadra di Pippo Inzaghi, ultima in classifica, è riuscita a ribaltare il risultato e a vincere una partita che sembrava proibitiva sulla carta. C’erano sicuramente delle assenze pesanti, come quella di Luis Alberto, ma anche dei problemi strutturali che sembrano complicati da gestire.

La Lazio non riesce più a vincere in maniera convincente e nella prima parte di stagione sta facendo fatica anche a giocare in maniera convincente.

Lazio, un’altra sconfitta pesantissima: esonero Sarri?

La Lazio di Maurizio Sarri continua a giocare male e a non convincere rispetto alla passata stagione. La situazione in campionato è estremamente complicata e rischia di compromettere tutta la stagioine anche per il futuro. Ci sono situazioni da dover gestire nel miglior modo possibile perché in questo momento si sta toccando il fondo.

Sarri è indicato come il colpevole principale di questa situazione catastrofica che sta nascendo. Il tecnico non riesce più a dare un momento di gioia alla tifoseria e ora rischia grosso.

Lazio, Sarri verso l’esonero: le ultime

La Lazio ha perso la quinta trasferta su sette in Serie A fino a questo momento. E la sconfitta di quest’oggi contro la Salernitana è stata ancora più pesante perché arriva in un momento molto delicato, dopo una sosta per le Nazionali che avrebbe dovuto portare nuova positività nel club, e soprattutto contro la squadra ultima in classifica.

L’esonero di Sarri è un pensiero che Lotito sta facendo in questo momento. Il presidente della Lazio avrebbe voluto un altro step di crescita in questa stagione che, al momento, non c’è stato. La posizione del tecnico è in bilico da tempo e dpo l’ennesima sconfitta può rischiare grosso.

Molto probabilmente la decisione definitiva avverrà dopo la partita contro il Celtic in Champions League. Se la Lazio dovesse perdere e dire addio alla competizione europea, allora il tecnico toscano pagherà per tutti e dirà addio alla Lazio con sei mesi di anticipo.

Esonero Sarri: al suo posto si valuta Gotti

Al suo posto il nome che sembra in pole position è quello di Luca Gotti. Conosce molto bene i metodi dell’attuale allenatore biancoceleste, avendo lavorato con lui al Chelsea e potrebbe essere la giusta condizione di continuità per dare alla squadra una nuova spinta.