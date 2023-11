Lazio, infortunio al ginocchio: cambio immediato, è pesante

La Lazio di Maurizio Sarri continua il periodo complesso dovuto alle defezioni sia di campo che per l’infermeria: c’è un infortunio serio.

I biancocelesti hanno sofferto moltissimo anche nella partita contro lal Salernitana e ora la classifica è molto complicata. La squadra di Maurizio Sarri è molto diversa da quella ammirata l’anno scorso, non per calciatori o per la rosa ma per il modo di stare in campo che è estremamente lontano da quello visto nella passata stagione.

Come se non bastasse, oltre alle difficoltà di gruppo ci sono anche quelle dei singoli che continuano a riempire l’infermeria e creano problemi di non poco conto.

Lazio, infortunio contro la Salernitana: sembra pesante

La Lazio ha ricominciato la Serie A da Salerno dopo la sosta per le Nazionali. Maurizio Sarri si aspettava una squadra più arrembante contro i granata di Filippo Inzaghi ma le sue speranze sono state vane. La Lazio non ha risposto a dovere agli input del proprio allenatore e ha continuato a faticare.

Come se non bastasse, poi, c’è stato un nuovo infortunio che sembra molto pesante e rischia di compromettere anche il futuro della squadra.

La Lazio perde l’ennesimo titolare per infortunio e Maurizio Sarri ora non sa più come ravvivare la sua rosa. Dopo l’annata spettacolare della passata stagione si pensava a una crescita che, però, non c’è stata.

Lazio, infortunio per Zaccagni: problemi al ginocchio

La Lazio ha perso Mattia Zaccagni per infortunio. L’attaccante biancoceleste si è dovuto fermare dopo un’ora di gioco per un brutto problema al ginocchi destro. Su un’azione offensiva della Lazio si è lanciato su un cross di Felipe Anderson ed è caduto malissimo sul ginocchio destro, sentendo subito un forte dolore.

I medici della Lazio sono immediatamente entrati in campo per soccorrere Zaccagni che in un primo momento aveva deciso di tentare una prova per valutare le condizioni.

Dopo pochissimi secondi, però, si è di nuovo accasciato al suolo, per il dolore fortissimo che non gli ha permesso di restare in campo. Zaccagni è uscito dal campo accompagnato sotto braccio dai medici della Lazio e con un’espressione tutt’altro che rassicurante.

Infortunio Zaccagni: i tempi di recupero e quante partite salta

L’infortunio di Mattia Zaccagni è sembrato subito molto serio. Nella giornata di domani saranno effettuati tutti i controlli del caso per capire la reale entità del problema. Il calciatore è stato subito medicato con del ghiaccio sul ginocchio per sopperire al dolore.

Le condizioni di Zaccagni sono da tenere sotto controllo e i tempi di recupero si conosceranno solo a partire da domani. Con molte probabilità salterà la partita contro il Celtic in Champions League e potrebbe saltare anche le gare contro Cagliari in Serie A e Genoa in Coppa Italia.