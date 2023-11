Serie A, arriva il “nuovo Messi”: ha una clausola per le big italiane

Il calciomercato è argomento sempre caldissimo per le big di Serie A: c’è una nuova stella argentina che può arrivare in Italia.

I top club sono al centro di numerosi avvicendamenti di mercato che possono cambiare il futuro della Serie A. Tutte le dirigenze sono alla ricerca dei calciatori migliori che possono essere i “crack” delle prossime stagioni. Gli obiettivi ormai sono cambiati e son diventati complessi da gestire: bilanci in ordine e calciatori di talento a basso costo.

Ci sono calciatori che si stanno prendendo la scena in giro per il mondo e potrebbero arrivare in Serie A da giovanissimi: tra questi c’è anche il “nuovo Messi”.

Calciomercato, la Serie A punta il “nuovo Messi”

Il calciomercato dei top club di Serie A è già iniziato e può portare calciatori di grande interesse a vestire le maglie più importanti del nostro campionato. La programmazione è diventata fondamentale per tutti per riuscire a tenere i conti sotto controllo e riuscire anche ad anticipare le altre concorrenti sui migliori talenti del mondo.

Ci sono calciatori giovanissimi che possono diventare le stelle del futuro e sui quali sarà fondamentale fiondarsi prima delle altre big.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora nel mirino della Serie A c’è il “nuovo Messi” che sta già facendo impazzire l’Argentina.

Serie A: Claudio Echeverri è un’opportunità con la clausola

La Serie A è molto attenta allo sviluppo di calciatori di grande interesse come Claudio Echeverri. Il classe 2006 argentino in patria è considerato l’erede al trono di Lionel Messi. Gioca da trequartista, ha fantasia da vendere, è di proprietà del River Plate e indossa la maglia numero 10 dell’Argentina Under 17, con cui ha messo in mostra tutte le sue qualità contro il Brasile.

Il River Plate sa che potrà godersi il suo talento ancora per poco ma vorrà guadagnare il più possibile dalla sua cessione. La Serie A è sempre stata desiderio di tutti i calciatori sudmericani e ora Echeverri può diventare un’opportunità.

Nel suo contratto con il River Plate – che scadrà nel 2026 – c’è una clausola rescissoria valida per la prossima estate del valore di 25 milioni di euro, che salirà a 30 nell’ultima settimana di mercato. Il prezzo è alto per un 17enne ma non lo è per un calciatore delle sue qualità. E non è proibitivo per i club italiani che, da un po’ di tempo, stanno badando al risparmio.

Echeverri in Serie A? C’è già il Real Madrid

Inter, Napoli, Juventus e Milan stanno seguendo le orme di Echeverri per capire dove potrà arrivare con il suo talento. E in estate potrebbero tentare di acquistarlo per far sbocciare definitivamente il suo talento.

Sulle tracce di Echeverri, però, c’è il Real Madrid che ha già preso informazioni e vorrebbe tentare l’assalto, offrendo anche un ricco contratto al “nuovo Messi”. Tutto dipenderà anche dai progetti che gli saranno proposti perché per la sua carriera sarà importante poter essere centrale in un progetto vincente.