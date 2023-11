“Ti ammazzo”: messaggi shock alla fidanzata, minacce da un calciatore di Serie A – FOTO

Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne e anche la Serie A ma nel calcio italiano è spuntato un caso clamoroso di minacce di morte.

Purtroppo in Italia e in tutto il mondo si continua a parlare di violenza sulle donne tutti i giorni, di femminicidi continui e di come agire per azzerare questi atti osceni. Le ultime vicende di cronaca hanno indignato ancora di più tutto il nostro Paese e tutti stanno cercando di muovere un granello di sabbia per riuscire a far cambiare la situazione nel minor tempo possibile.

Anche la Serie A si è attivata contro la violenza sulle donne ma è appena stato scoperto un caso folle di minacce di morte partite da un calciatore di Serie A nei confronti della fidanzata.

Shock in Serie A: scoperto un caso di violenza sulle donne

La Lega Serie A non è solo divertimento e passatempo per milioni di italiani, ma anche mezzo per veicolare messaggi sociali estremamente importanti. Il calcio è seguito da tantissime persone ed è fondamentale far girare messaggi di pace e di non violenza. In questo periodo storico anche i calciatori sono fondamentali per dare il buon esempio ai ragazzi più giovani a crescere nel nome della libertà e della sicurezza.

Gli ultimi giorni sono stati pesantissimi per tutta l’Italia che ha dovuto assistere all’ennesimmo caso di femminicidio che ha creato clamore e caos. Anche la Serie A si è fatta portavoce di pace e oggi, nella giornata contro la violenza sulle donne, è stato scoperto un caso vergognoso.

La denuncia è partita in televisione e ha fatto subito il giro di tutto il mondo del calcio, in attesa di provvedimenti seri.

Seck minacciava la fidanzata: spunta la chat shock

La violenza sulle donne è un argomento estremamente delicato che deve essere immediatamente debellato. Il calcio italiano è un mezzo per sensibilizzare sulla vicenda ma è stato scoperto un caso folle che coinvolge il calciatore del Torino.

Demba Seck è stato denunciato in diretta tv dalla sua ex compagna. La RAI ha mostrato le immagini dei messaggi che l’attaccante del Torino si scambiava con la sua ex fidanzata, Ilaria, palesemente minacciata di morte dopo aver girato dei video intimi.

“Ho sentito che andrai in giro a dire brutte cose su di me. Ma se lo fai giuro che ti ammazzo. So che hai raccontato delle cazzate a ******* ma non mi interessa. I tuoi video non li darò a nessuno. Se continui vedrai di cosa sono capace”.

Seck accusato di violenza contro la sua ex compagna: i tifosi chiedono l’addio

La chat è stata pubblicata dalle pagine social della RAI che ha intervistato l’ex compagna di Seck e il caso ora è diventato di dominio pubblico, dopo la denuncia di Ilaria alle forze dell’ordine.

Tantissimi tifosi sui social ora chiedono l’allontanamento immediato di Demba Seck dal Torino. Il club potrebbe prendere una decisione molto forte che varrebbe anche come segnale verso un tema così delicato.