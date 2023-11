Milan, già se ne va Camarda: cifre e squadra, è deciso

Francesco Camarda è la sorpresa più importante della stagione del Milan: sul baby campione rossonero ci sono già voci di addio per il mercato.

Il giovanissimo attaccante italiano sta facendo faville con la formazione Primavera ed è stato convocato da Stefano Pioli per la partita contro la Fiorentina per sopperire alle assenze di Giroud e Okafor. Il giovanissimo bomber rossonero è finito nel mirino di tutte le big e nel suo futuro potrebbero esserci delle novità clamorose.

Nella giornata contro la Fiorentina ha fatto il suo esordio per gli ultimi minuti di partita, diventando l’esordiente più giovane di sempre in Serie A.

Milan, tutti pazzi per Camarda: sirene di mercato

I numeri di Francesco Camarda con il Milan Primavera sono straordinari e lo hanno portato sin da subito a essere considerato uno dei migliori attaccanti per il presente e per il futuro. È un classe 2008 ma sta facendo passi da gigante e non è detto che Stefano Pioli non voglia inglobarlo in maniera effettiva nella Prima Squadra a partire dalla prossima stagione.

Il futuro di Camarda sarà certamente roseo sia per se stesso che per la Nazionale Italiana. Sembra essere un predestinato, ma ha bisogno anche di calma, fiducia e tranquillità intorno per crescere sempre di più e fare sempre meglio.

Secondo le ultime notizie di mercato, però, ci sono già sirene di addio per Camarda al Milan.

Calciomercato Milan: Camarda verso l’addio? Ci sono tre big

Il nome di Francesco Camarda ha iniziato a risuonare forte nelle casse di tutti i top club del mondo. L’attaccante italiano ha iniziato a far parlare di sé a livello internazionale e il suo profilo è diventato di estremo interesse per tanti top club.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, ci sono Liverpool, Chelsea e Manchester City sulle tracce di Francesco Camarda. Autore di sette gol e due assist in 13 partite in questa stagione con la Primavera, ha attirato gli occhi delle big ma anche della formazione di Pioli che vuole coccolarlo e tenerselo stretto anche per il futuro.

Le tre big inglesi, però, sembrano intenzionate a tentare l’assalto in estate, provando a convincere il club con un’offerta super e il giovanissimo bomber con un contratto da capogiro.

Camarda lascia il Milan? Pronta l’offerta shock

Il futuro di Camarda sarà lontano dal Milan? I rossoneri vogliono tenerselo stretto a tutti i costi e non sembrano intenzionati a cedere neppure di fronte a offerte faraoniche.

Chelsea, Liverpool e Manchester City sono pronte a mettere sul piatto 50 milioni di euro per il classe 2008 e portarlo tra le proprie fila. Il Milan pare intenzionato a resistere e lo stesso calciatore sogna di muovere i primi passi proprio con la maglia dei rossoneri.