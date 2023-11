Roma, Mourinho è una furia: contro il suo leader

By

La Roma di José Mourinho vince contro l’Udinese e accorcia la classifica: lo Special One si è scagliato contro il suo leader.

I giallorossi hanno ricominciato al meglio il campionato dopo la sosta per le Nazionali, rifilando tre reti alla squadra di Gabriele Cioffi. Ora Mourinho può essere felice dei passi in avanti della sua rosa, soprattutto per aver accorciato la classifica e poter puntare tranquillamente alle prime posizioni della classifica, mettendo anche pressione alle squadre che precedono in classifica.

La leadership di Mourinho per la Roma è fondamentale e vale per tutti i calciatori, dai più noti ai meno famosi, che hanno bisogno anche della sua dialettica per fare bene e stare sempre sul pezzo.

Mourinho vince e festeggia: ma c’è un problema

La Roma di José Mourinho è tornata carica e determinata in campo e ha vinto una partita che stava diventando complessa. I prossimi step per i giallorossi sono molto chiari: superare il girone di Europa League e continuare a scalare la classifica di Serie A.

Contro l’Udinese la rosa era quasi al completo ma ora per la Roma sarà fondamentale ritrovare tutti i leader nella miglior condizione possibile.

Per la Roma ci sono ancora dei problemi da risolvere: la questione infortuni è da tenere sotto controllo perché è sempre molto delicata.

Roma, Mourinho contro Smalling: critica feroce al difensore

La Roma è tornata a vincere con il primo gol della partita segnato da Gianluca Mancini. Il difensore italiano si è preso il comando della difesa da quando manca Chris Smalling e sta collezionando partite eccezionali, per qualità e quantità. Dà sicurezza al reparto arretrato, completato da Llorente e N’Dicka, non ancora troppo esperti di Serie A, e per Mourinho è diventato fondamentale.

Proprio l’infortunio di Smalling ha mandato su tutte le furie Mourinho. Dopo la partita vinta contro l’Udinese, lo Special One ha pesantemente criticato il difensore inglese, lanciandogli una frecciatina facendo un paragone con Mancini.

Infortunio Smalling? “Questa sera c’era Mancini che aveva un problema fisico. Prende antidolorifico ma Mancini gioca anche se gioca con una gamba sola, gli ho detto di restare lì“.

Infortunio Smalling: quando torna? Annuncio di Mourinho

L’infortunio di Smalling è stato pesantissimo per la Roma che inizialmente non ha saputo reagire all’assenza del “lider maximo” della fase difensiva chiesta da José Mourinho.

Il difensore inglese è out da molto tempo e i tempi di recupero non sono ancora del tutto chiari.

L’infortunio di Smalling è ancora lontano dalla guarigione, come annunciato dallo stesso Mourinho che ha dichiarato che l’inglese ex Manchester United tornerà in campo solo a gennaio. Intanto Mourinho lo aspetta ma se il trio difensivo gli garantirà certezza e sicurezza, Smalling potrebbe perdere il posto da titolare.