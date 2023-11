Scudetto alla Juventus, Allegri sbugiardato: è arrivato l’annuncio

La Juventus di Massimiliano Allegri pareggia contro l’Inter e si candida seriamente allo Scudetto: sbugiardato il mister biaconero.

La squadra di Massimiliano Allegri si è messa alla pari dei nerazzurri e può competere fino alla fine per la vittoria dello Scudetto. Sembrano ormai molto lontani i periodi negativi del passato, con la nuova stagione che sta facendo di nuovo sorridere e ben sperare i tifosi. Il tecnico bianconero, dal suo canto, continua a tenere i piedi ben saldi a terra e parla di qualificazione in Champions League come obiettivo finale ma è stato sbugiardato in diretta.

Il futuro della Juventus passa necessariamente dalle prossime partite che dovranno confermare quanto di buono fatto vedere fino a oggi.

Juventus Inter finisce in parità: Allegri felice dopo la partita

Il pareggio tra Juventus e Inter ha messo in mostra tutti i pregi e difetti di entrambe le squadre, che non sono riuscite a garantire uno spettacolo vero ai tifosi accorsi allo stadio e ai milioni di spettatori che avrebbero voluto godere di un big match vero e proprio.

Al termine della partita, Massimiliano Allegri ha analizzato il pareggio maturato allo Stadium, parlando con estremo piacere del pari maturato contro l’Inter.

“Il campionato è ancora molto lungo, qualsiasi risultato non l’avrebbe chiuso. Questa prestazione ci dà consapevolezza, non dimentichiamo che stasera è stata una bella serata. Era 3 anni che non si giocava una partita per il primo posto”.

Allegri e lo Scudetto: ecco gli obiettivi della Juventus

Allegri, poi, ha parlato anche degli obiettivi reali della Juventus. A questo punto della stagione la squadra bianconera non può più nascondersi, visto che è al secondo posto e può ambire a grandi traguardi, ma il tecnico toscano continua a negare.

“L’obiettivo è quello di entrare nei primi quattro posti, per tornare in Champions League“, ha dichiarato Massimiliano Allegri a DAZN.

Scudetto Juventus possibile? “Al momento abbiamo mantenuto nove punti di distacco sulla quinta. Contro l’Inter la squadra si è dimostrata matura, siamo rimasti compatti anche se il gol si poteva sicuramente evitare“.

Allegri si nasconde, Rabiot lo smaschera: “Parliamo di Scudetto”

Massimiliano Allegri continua a nascondere l’obiettivo Scudetto per la Juventus, per evitare che alla fine della stagione i tifosi possano rimanere scottati in caso di mancata vittoria.

Ma ancora una volta è Adrien Rabiot a “smascherare” il suo allenatore e a parlare apertamente di Scudetto come una possibilità e un obiettivo concreto.

“Vedo il bicchiere mezzo pieno, faremo meglio sicuramente nelle prossime partite per crescere ancora di più. Il mio obiettivo e quello dello spogliatoio è vincere lo Scudetto, ne parliamo sempre. Siamo forti, dobbiamo essere consapevoli di questo, ce la possiamo fare”.