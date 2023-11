Esonero ufficiale: rosa gestita dall’ex Juventus Benatia

In questo momento della stagione ci sono delle decisioni importanti da prendere per il bene della società: esonero ufficiale.

Molti club sono in situazioni particolari, sia per quanto riguarda le classifiche che per situazioni interne che sembrano non poter essere facili per il futuro. Ci sono situazioni molto complesse che non sono state gestite bene già dall’inizio del campionato e che ora rischiano di compromettere il futuro del club e dell’intera società.

La classifica parla chiaro e gli obiettivi che erano stati stabiliti erano troppo diversi rispetto all’attuale situazione. Ora la società ha deciso per un cambio radicale e di ricominciare da capo.

Esonero già deciso: firma Mehdi Benatia

Il calcio europeo è arrivato al giro di boa e tanti problemi dei club sono già ampiamente andati oltre la possibilità delle società di poterli gestire. A inizio stagione c’erano state delle promesse importanti fatte ai tifosi che in questo momento, però, non sono stati rispettati. Non tutte le squadre stanno percorrendo il percorso che tutti si aspettavano e le difficoltà sembrano aumentare di settimana in settimana.

La classifica di questo momento della stagione sta mettendo in mostra tutti i limiti di alcune squadre e soprattutto delle dirigenze che hanno costruito la rosa in estate.

Secondo le ultime notizie il futuro del club sarà affidato all’ex difensore di Roma e Juventus, Mehdi Benatia.

Marsiglia, nuovo direttore sportivo: firma Benatia

Il Marsiglia allenato da Gennaro Gattuso sta vivendo un periodo molto complicato. La rosa costruita in estate sembrava essere giusta per poter raggiungere obiettivi molto importanti ma in questo momento non è assolutamente così. Le colpe sono da suddividere sicuramente tra allenatore, squadra e dirigenza e ora ci sono i primi cambi importanti.

Pochi minuti fa il Marsiglia ha annunciato ufficialmente l’innesto di Mehdi Benatia, ex giocatore della Juventus, che è diventato ufficialmente il nuovo consigliere sportivo dell’Olympique Marsiglia.

“Il Marsiglia informa che è stato raggiunto un accordo con Medhi Benatia per esercitare le funzioni di consigliere sportivo”, ha annunciato il club francese sul proprio sito ufficiale”.

Benatia al Marsiglia: ecco come lavorerà

“Mehdi Benatia metterà a disposizione del Marsiglia la sua esperienza e conoscenza del calcio moderno”, spiega il club francese che poi sottolinea che il suo lavoro sarà “in stretta collaborazione con Pablo Longoria, presidente del consiglio di amministrazione, e Stéphane Tessier, per attrarre, formare e trattenere i migliori talenti”.

Per Benatia inizia ufficialmente una nuova avventura che era già nell’aria da molto tempo e che è stata resa ufficiale solo oggi.

Per l’ex difensore della Juventus sarà importante entrare a far parte di una dirigenza storica che ha intenzione di migliorare ancora, soprattutto dopo un inizio stagione complesso.