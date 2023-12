De Zerbi in Serie A: lo comprano con la clausola

Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più apprezzati della Serie A: il suo ritorno nel campionato italiano è possibile con la clausola.

Il tecnico del Brighton sta facendo passi da gigante in Premier League e potrebbe essere presto un nome importante per tutti i club di Serie A. Con il Sassuolo ha fatto grandi cose e aveva accolto subito la chance di andare all’estero con lo Shakhtar Donetsk per fare una nuova esperienza di grande valore.

Roberto De Zerbi è uno dei migliori allenatori italiani ed europei e il suo nome è sempre stato accostato alle grandi sia di Serie A che d’Europa.

De Zerbi “re” in Premier League: futuro in Serie A?

Il nome di Roberto De Zerbi è estremamente apprezzato in giro per il mondo. Con la sua filosofia di gioco è diventato uno degli allenatori più studiati del momento e ogni dirigenza vorrebbe puntare su di lui per avviare progetti vincenti e sognre la possibilità di vincere trofei importanti.

Con il Brighton si è subito imposto come uno degli allenatori migliori della Premier League e ora è un rimpianto per tutte le società di Serie A. Non hanno creduto in lui nel momento giusto, non gli hanno concesso la chance di crescita dopo il Sassuolo e alla fine si trovamo ora a rimpiangerlo e a tentare di riportarlo in Italia.

Nel futuro di De Zerbi potrebbe esserci di nuovo la Serie A e potrebbe accadere anche per la prossima stagione.

De Zerbi via dal Brighton con la clausola

Il Brighton ha trovato un tesoro importantisismo con Roberto De Zerbi. Il club inglese vorrebbe costruire il futuro improntato interamente su di lui ma non sarà facile trattenerlo a lungo, visto l’interesse concreto di molte squadre importantissime.

Secondo quanto riferisce 90min.com, il Brighton vuole rinnovare il contratto di Roberto De Zerbi, allungando la data di scadenza e migliorando anche il suo ingaggio, proprio per riuscie a trattenerlo per il futuro.

Il club inglese, però, vuole dare anche una via d’uscita al tecnico italiano, inserendo una clausola rescissoria da 10 milioni di euro che darà la possibilità ai club che intendono affidare il futuro al tecnico bresciano di poterlo acquistare.

Napoli su De Zerbi: c’è anche in Real Madrid

Il Napoli vuole De Zerbi. Gli azzurri stanno già studiando per il dopo Mazzarri e hanno individuato nel tecnico ex Sassuolo il nome giusto per costruire il futuro.

Non c’è solo il Napoli, però, perché il Real Madrid sta valutando il suo innesto per il post Ancelotti. La certezza è che De Zerbi sia uno dei migliori allenatori in circolazione e uno dei più amati d’Europa.