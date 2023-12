No a Conte e via Allegri: la Juventus ha scelto il nuovo allenatore

In casa Juventus si è già iniziato a parlare del futuro di Massimiliano Allegri e del possibile ritorno di Antonio Conte: ma ora cambia tutto.

Nei giorni scorsi si è parlato insistentemente del ritorno di Antonio Conte alla Juventus. Lo stesso allenatore pugliese ha parlato del suo futuro, spiegando di voler iniziare una nuova avventura da inizio stagione e di poter vincere nuovamente trofei. Si è detto molto di Conte alla Juve ma alla fine la società ha ribadito più volte che così non sarà e che ci saranno altri movimenti importanti.

Il futuro della Juventus passa anche dalla scelta dell’allenatore della prossima stagione, ma soprattutto dal risultato finale di questa annata.

Juventus, Conte non sarà il dopo Allegri: il motivo

La Juventus a fine stagione può cambiare allenatore e dire addio a Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha vissuto due stagioni su alti e bassi e non ha portato nessun trofeo in bacheca ma in questa stagione sta facendo molto meglio. L’obiettivo Champions League è ampiamente alla portata e non è da escludere che si possa lottare fino alla fine per la vittoria dello Scudetto.

Ma da giorni si parla di un ritorno di Conte alla Juventus con molta insistenza. Pochi giorni fa lo stesso allenatore aveva riaperto le porte al club bianconero ma pare che questa sia una possibilità remota.

La Juventus non è convinta di riprendere Conte. Il motivo è sia di natura economica che “morale”: non è stato digerito il passaggio all’Inter e per i tifosi sarebbe difficile da perdonare.

Juventus: Allegri va o resta? Il tecnico ha un grosso problema

Allegri e la Juventus devono decidere con calma il proprio futuro. Il club bianconero vuole andarci con i piedi di piombo rispetto al futuro, intende capire bene dove si piazzerà il club al termine della stagione e capire se ci sarà la possibilità di investire economicamente cifre importanti.

Secondo TMW, Allegri non intende attendere troppo prima di conoscere il suo futuro e soprattutto non vuole vivere una stagione intera con il contratto in scadenza.

Per la Juventus Allegri è un punto fermo ma servirà raggiungere i più importanti obiettivi per confermarlo. Altrimenti sarà addio e si ricomincerà con un nuovo progetto.

C’è Thiago Motta sul taccuino della Juventus

In caso di addio di Massimiliano Allegri il primo nome sulla lista della Juventus è quello di Thiago Motta. L’allenatore del Bologna sta dimostrando grandi qualità negli ultimi anni ed è pronto al salto di qualità.

In Primavera la Juventus deciderà ufficialmente chi sarà l’allenatore della prossima stagione. Allegri o Thiago Motta sono i due candidati principali e la scelta non si discosterà da questi due nomi.