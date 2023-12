Allegri gela Vlahovic, trovata la soluzione a tutti i problemi

Dusan Vlahovic è finito nuovamente nel mirino delle critiche per aver sbagliato il rigore contro il Monza: Allegri ha gelato il serbo.

L’attaccante serbo è stato di nuovo al centro di polemiche per come ha giocato contro il Monza. Dopo il gol contro l’Inter si pensava fosse tornato carico e determinato e che potesse decidere la partita contro il Monza. È stato, sì, protagonista, ma in negativo, sbagliando un calcio di rigore e giocando non benissimo per tutto il tempo in cui è rimasto in campo.

Massimiliano Allegri ha deciso di prendere una posizione decisa e netta su Vlahovic.

Vlahovic protagonista in negativo: rigore sbagliato e critiche

La partita di Dusan Vlahovic contro il Monza non è stata positiva. L’attaccante serbo era stato promosso da Allegri per la seconda partita consecutiva da titolare dopo quella contro l’Inter in cui aveva anche trovato il gol dopo molto tempo. Il suo rendimento, però, è tornato ad essere poco felice e ora c’è una questione ancora aperta.

Dusan Vlahovic ha sbagliato tre degli ultimi quattro rigori calciati, mostrandosi debolissimo dagli 11 metri. E soprttutto dopo gli errori dal dischetto si è sempre fatto condizionare per tutto il resto della partita.

I tifosi della Juventus chiedono provvedimenti immediati: quantomeno di non scegliere più Vlahovic come rigorista.

Allegri bacchetta Vlahovic: non sarà più il rigorista

Il rigore sbagliato da Vlahovic è stato indolore ai fini del risultato finale e anche di quello parziale, visto che dal suo errore è nato poi il calcio d’angolo che ha portato al vantaggio di Adrien Rabiot.

Al termine della partita, però, Allegri a DAZN ha parlato anche della situazione legata ai calci di rigore, diventata una vera e propria piaga da risolvere per i bianconeri. I numeri di Vlahovic dal dischetto sono impietosi e forse è arrivato il momento di cambiare tiratore.

“Ha fatto una buona partita e se sbaglia un rigore non è che non li deve più calciare ma poi vedremo prossimamente”. Parole che rassicurano Vlahovic dal punto di vista umano e sportivo ma che, in realtà, nascondono anche la volontà di trovare un tiratore scelto che sappia essere un vantaggio per la squadra nei momenti così delicati.

Vlahovic criticato dai tifosi: c’è chi chiede la cessione

L’ennesimo rigore sbagliato da Vlahovic ha scatenato l’ira dei tifosi bianconeri. In moltissimi sui social hanno preso di mira l’attaccante classe 2000 e hanno chiesto provvedimenti immediati per il futuro.

Alcuni tifosi della Juventus vorrebbero non solo che Vlahovic non calciasse più i rigori ma che fosse ceduto il prima possibile. La Juventus intende tenersi stretto il suo attaccante ma sa bene che di fronte a offerte importanti, a gennaio o in estate, può dirgli addio per fare scelte diverse.