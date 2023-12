Europei, Spagna o Croazia? Solo una è battibile dall’Italia

Il girone dell’Italia all’Europeo 2024 che si giocherà in Germania è molto pesante e complicato: ci sono Spagna, Croazia e Albania.

L’Italia si giocherà la difesa del titolo europeo partendo da un girone molto complicato. L’Europeo che si giocherà in Germania riporterà alla mente di tutti gli italiani i bellissimi ricordi del 2006, quando proprio in quegli stadi si è scritto un pezzo di storia indelebile e perenne. Per Luciano Spalletti sarà la prima competizione da commmissario tecnico e proverà a far fare bella figura agli Azzurri, dopo un anno e mezzo di difficoltà.

L’Italia arriva a EURO 2024 da Campione d’Europa in carica. L’Europeo giocato nell’estate del 2021 è stato l’ultimo sussulto del’Italia di Roberto Mancini prima di perdere la possibilità di partecipare al Mondiale e di entrare in un loop di difficoltà.

EURO 2024, girone complicato per l’Italia: Spagna e Croazia da battere

EURO 2024 sarà il primo momento speciale di Luciano Spalletti da commissario tecnico dell’Italia. L’allenatore campione d’Italia in carica con il Napoli a breve lascerà il testimone a un altro allenatore che vincerà la Serie A e per lui inizierà la sfida più importante con l’Italia.

Gli Azzurri hanno perso tantissimi punti nel ranking UEFA e per i sorteggi erano in quarta fascia. Dunque era facile immaginare un girone complesso ma Spagna, Albania e Croazia sono avversarie molto complesse.

L’Italia se la giocherà certamente alla pari con l’Albania ma ha nel mirino Spagna e Croazia, per eliminare una delle due squadre pretendenti al titolo.

Italia, obiettivo primo posto: Spagna colosso, Croazia battibile

Le partite dell’Italia a EURO 2024 saranno complicatissime ma anche molto emozionanti contro avversarie di grandissimo spessore. La Spagna sembra uno scoglio insormontabile, per la qualità della rosa, per l’inserimento di tante nuove gemme che sono pronte a far faville e per la considerazione che si deve avere di una squadra così forte da essere considerata una delle tre pretendenti principali alla vittoria del trofeo.

La Croazia di Luka Modric, invece, sembra un avversario alla portata dell’Italia. La nazionale “a scacchi” negli anni ha dimostrato di poter essere una scheggia impazzita ed è andata vicinissima a vincere trofei importantissimi, senza mai farlo. È la squadra contro cui bisogna tentare lo scatto per cercare di passare da secondi in classifica.

L’Albania del ct Sylvinho sembra l’avversario più “semplice” delle tre nel girone azzurro ma è anche la squadra qualificatasi in seconda fascia e quindi un’insidia importante.

Calendario Italia a EURO 2024: ecco quando si gioca

Gli europei dell’Italia inizieranno a Dortmund. Gli Azzurri di Luciano Spalletti disputeranno la prima partita del Gruppo B il 15 giugno contro l’Albania.

