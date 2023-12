Intossicazione alimentare, top club sotto indagine: “Danno pollo crudo”

Il top club è finito nel mirino delle autorità per una pesantissima intossicazione alimentare causata dal pollo crudo servito allo stadio.

Il calcio europeo sta vivendo problemi di ogni genere che stanno diventando sempre più pesanti e importanti. Molte società sono nel mirino delle rispettive federazioni per quanto riguarda il lato economico che spesso non rispecchia i limiti imposti dalla UEFA e arrivano sanzioni e ammende che a volte cambiano anche le classifiche.

Ma i problemi non si limitano solo alle questioni economiche, che sono certamente di fondamentale importanza, ma arrivano anche a quanto fanno i club dietro le quinte del calcio vero e proprio.

Indagine pesantissima contro il club: intossicazione alimentare

I problemi di molte società a livello europeo riguardano sia l’aspetto economico che alcune questioni extracampo che sono molto complesse da gestire. Nelle ultime settimane tante federazioni hanno dovuto provvedere ad ammende e sanzioni nei confronti di diverse società che hanno sbagliato nell’agire.

La situazione, però, è diventata ancora più complicata per uno dei club storici che ora deve rispondere a una situazione davvero inusuale.

Secondo le ultime notizie è stata avviata un’indagine nei confronti del club per aver offerto pollo crudo allo stadio che ha portato all’intossicazione alimentare.

In casa Manchester United continuano i problemi. Oltre a quelli che di partita in partita vengono palesati in campo, c’è anche un’altra questione che rischia di creare caos e polemiche in Premier League.

Il pollo crudo rischia di diventare un argomento molto pesante per il Manchester United. Stando a quanto riferisce The Athletic il club inglese è sotto inchiesta da parte del Consiglio di Trafford per diversi casi di intossicazione alimentare dopo aver offerto alle persone presenti allo stadio del pollo crudo allo stadio Old Trafford.

La stessa società britannica, però, sta conducendo un’indagine interna dopo aver ricevuto lamentele da parte degli ospiti che hanno partecipato a un evento tenutosi nello stadio nel corso degli ultimi mesi. Presto verranno effettuati ulteriori esami e verrà valutato se i sintomi riscontrati dagli ospiti erano legati a quanto hanno mangiato nei locali del Manchester United o se altre cause potrebbero aver colpito gli ospiti.

Manchester United: l’intossicazione alimentare crea danni economici

Il sito web del governo inglese indica con punteggio di “5: Molto Buono” il livello di igiene alimentare del Manchester United. Ora, però, con il gravissimo incidente con legato al pollo crudo potrebbero esserci dei problemi molto seri.

Il club inglese incassa cifre molto importanti per organizzare eventi allo stadio e per quanto riguarda anche l’hospitality durante le partite: l’eventuale declassamento del punteggio di igiene alimentare del club sarebbe uno sviluppo dannoso e potrebbe significare che il Manchester United dovrà utilizzare parte dei fondi per migliorare i protocolli.