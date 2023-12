Milan agli sceicchi, incontro con Moncada e Furlani per le firme

Il Milan sta aprendo le porte alla cessione agli sceicchi per incrementare ancora di più la forza della dirigenza in vista del futuro.

I rossoneri sono al centro di una rivoluzione importante iniziata la passata stagione e ora pronta a fare il salto di qualità definitivo anche dal punto di vista dirigenziale. Sono andati via Paolo Maldini e Frederic Massara e sono arrivati Furlani e Moncada che sono stati capaci sin da subito di costruire una squadra molto forte, giovane e capace di poter migliorare nel prossimo futuro.

Ora per il Milan potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso, che riguarda la possibile cessione della società a un gruppo di sceicchi.

Milan, cessione della società: le ultime notizie

Il Milan ha iniziato un nuovo progetto che dovrà essere vincente nel giro di pochissimo tempo. Al momento ci sono difficoltà molto importanti per quanto riguarda il campo, con numerosi infortuni e soprattutto con una classifica che continua a essere poco felice sia in Serie A che in Champions League.

Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro del Milan, tra quello di Pioli, sempre in bilico dopo gli ultimi risultati negativi, e quello della società, che potrebbe prevedere ingressi importanti in società.

Per il Milan si è aperto uno scenario importante: l’arrivo in dirigenza di un fondo arabo.

Cessione Milan: Furlani e Cardinale in Bahrain

Il futuro del Milan è tutto da scrivere. I rossoneri hanno iniziato un processo di innovazione totale, sia per la dirigenza che per la rosa e ora potrebbero esserci ulteriori movimenti di grande rilievo che possono cambiare radicalmente la storia del club.

Secondo quanto riferisce La Repubblica il Milan può aprire le porte agli sceicchi. Gerry Cardinale e l’amministratore delegato Giorgio Furlani sono stati in Bahrain per incontrare un gruppo di investitori arabi in vista di un riassetto della società rossonera.

Presto potrebbe esserci un vero e proprio scossone all’interno del club, con novità di uno spessore clamoroso se dovessero verificarsi nel giro di poche settimane. Per il Milan sarebbe fondamentale l’arrivo di capitale straniero per crescere sempre di più e iniziare a costruire un futuro ancora e sempre più importante.

Cessione Milan agli sceicchi: firme entro fine stagione?

Il Milan potrebbe cedere parte della società a un fondo arabo. In questo modo arriverebbero soldi importanti per la dirigenza per permettere al club di essere sempre più forte economicamente e capace di poter costruire squadre forti per competere

La società potrebbe continuare i contatti con il fondo arabo per le prossime settimane e attendere la firma entro al fine del campionato, così da poter costruire una squadra forte per il 2023-24 e competere ad alti livelli con tutti gli altri club.