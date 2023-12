Mourinho contro l’arbitro: ora è nei guai, lunga squalifica

La conferenza stampa di José Mourinho è stata pesantissima contro l’arbitro che dirigerà Sassuolo Roma e anche contro il VAR.

Domani i giallorossi affronteranno una parita storicamente complicata contro il Sassuolo al Mapei Stadium e lo Special One ha deciso di giocare anche di strategia. In conferenza stampa ha fatto un vero e proprio show, scagliandosi prima contro l’arbitro Marcenaro – a detta di Mourinho poco capace di reggere la pressione contro i giallorossi – poi contro il VAR e infine contro Domenico Berardi.

Le parole di Mourinho hanno alzato un polverone, come spesso accade, che ora rischia di portare una lunga squalifica per le prossime settimane.

Mourinho furioso contro l’arbitro: ora finisce nei guai

La Roma di José Mourinho sta vivendo un periodo molto particolare e una stagione a due facce, visto che in Europa e in Serie A ci sono momenti tanto diversi che non stanno portando tranquillità al popolo giallorosso. La partita contro il Sassuolo sarà determinante anche dal punto di vista della classifica, visto che ora il quarto posto non è molto distante e una vittoria sarebbe fondamentale.

Le parole dello Special One in conferenza sono state un vero e proprio show per iniziare a creare un ambiente ostile in cui spesso la sua squadra si esalta e porta a casa risultati positivi.

“Mi preoccupa l’arbitro”, ha confessato Mourinho in conferenza stampa, perché “lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e non penso abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello“.

Mourinho contro Marcenaro: la Procura FIGC apre un fascicolo

José Mourinho ha parlato malissimo dell’arbitro Marcenaro a poche ore da Sassuolo – Roma. Inoltre lo Special One si è detto anche preoccupato per il VAR, dicendosi non tranquillo per i recenti eventu che non hanno per niente convinto il tecnico portoghese.

“Non mi lascia tranquillo il profilo dell’arbitro e il VAR – ha rinbadito Mourinho – perché con lui abbiamo avuto spesso sfortuna, non abbiamo accettato sempre un determinato profilo di lavoro“.

Le parole, molto forti e dirette, di Mourinho hanno creato malumore in FIGC e la Procura Federale ha deciso di aprire un fascicolo nei confronti del tecnico portoghese. Le sue dichiarazioni sono state dure e ora si rischia un’indagine per squalifica.

Mourinho rischia una lunga squalifica

Le parole di Mourinho sono state molto pesanti nei confronti dell’arbitro Marcenaro e giudicate lesive per la professionalità del direttore di gara. E ora rischiano di portare il tecnico della Roma in un nuovo caos.

La Procura FIGC sta valutando se ci sono tutti gli elementi per squalificare lo Special One che, in caso di pugno duro contro l’allenatore della Roma potrebbero esserci anche tre giornate di squalifica. La Roma spera che tutto possa rientrare e non ci sarà la squalifica per il proprio allenatore.