Sorteggi EURO 2024: il girone dell’Italia è tremendo

L’Italia di Luciano Spalletti sarà una delle Nazionali protagoniste a EURO 2024: gli Azzurri arrivano da campioni in carica.

Dopo tutte le difficoltà vissute con Roberto Mancini dopo la vittoria di EURO 2020 – giocato nell’estate del 2021 causa Covid – la Nazionale è stata affidata alle mani sapienti di Luciano Spalletti che ha saputo ridare identità e tranquillità a un gruppo che aveva bisogno di sorrisi e certezze per andare avanti e tornare tra i protagonisti.

L’Italia di Luciano Spalletti si giocherà l’Europeo in Germania nel 2024 e la giornata di oggi è fondamentale per svelare i gironi e quindi il calendrio che spetterà agli Azzurri per la competizione europea.

Sorteggi EURO 2024: le fasce, ecco dove è l’Italia

L’Italia sarà una delle squadre protagoniste all’Europeo che si giocherà in Germania al termine di questa stagione calcistica. Le date sono già stabilite da tempo e la competizione europea si giocherà per un mese intero, da venerdì 14 giugno 2024 e si chiuderà con la finalissima domenica 14 luglio 2024.

Per la terza edizione di fila le squadre partecipanti saranno 24 e verranno divise in sei gruppi da quattro nazionali ciascuno. L’Italia campione in carica è in quarta fascia.

Fascia A (teste di serie): Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

(teste di serie): Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra Fascia B: Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania, Austria

Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania, Austria Fascia C: Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca

Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca Fascia D: Italia, Serbia, Svizzera, Vinc. Playoff Lega A (Galles, Finlandia, Polonia, Estonia), Vinc. Playoff Lega B (Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda), Vinc. Playoff Lega C (Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakistan).

Girone Italia a EURO 2024: ecco le avversarie degli azzurri

L’Italia è in quarta fascia e per questo motivo è capitata in un girone molto duro e pericoloso, che vedrà gli azzurri andare a competere contro squadre molto forti. Ecco tutti i gironi di EURO 2024.

GRUPPO A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera.

GRUPPO B: Spagna, Albania, Croazia, Italia.

GRUPPO C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra.

GRUPPO D: Paesi Bassi, Austria, Francia, e vincente dello spareggio tra Polonia, Finlanda ed Estonia.

GRUPPO E: Belgio, Paesi Bassi, Romania, vincente dello spareggio tra Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda.

GRUPPO F: Turchia, Portogallo, Repubblica Ceca, vincente dello spareggio tra Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakistan.

Quando gioca l’Italia a EURO 2024

L’Italia giocherà la prima partita a Dortmund contro l’Albania. A giorni la UEFA stilerà il calendario completo di EURO 2024 e si conosceranno con precisione tutti i giorni e gli orari delle partite dell’Italia.

In Germania ci sono ricordi molto felici che riportano alla mente il 2006 e le grandi imprese dei ragazzi di Marcello Lippi. Ora toccherà a Luciano Spalletti scegliere la rosa giusta per cercare di difendere il titolo europeo. Sarà importante riuscire a trovare anche tutti i calciatori necessari per fare meglio dell’ultimo periodo.