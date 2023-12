Addio Juventus: se ne va da Klopp per 45 milioni di euro

La Juventus ha messo nel mirino un talento in ascesa ma l’inserimento del Liverpool complica i piani di Giuntoli: sfuma l’affare.

Procede a vele spiegate il casting avviato dalla Juventus nei giorni scorsi, finalizzato ad individuare i rinforzi più adeguati da portare a Torino durante la sessione invernale del mercato. In primis serve naturalmente un centrocampista di qualità: diversi i profili vagliati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, chiamato a sfruttare al meglio il ridotto budget a disposizione.

Il manager, infatti, oltre a potenziare la rosa dovrà anche far quadrare i conti limitando al massimo gli esborsi economici: da qui l’idea di mettere nel mirino una serie di calciatori finiti ai margini nei rispettivi club che potrebbero trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri in prestito secco o con diritto di riscatto. È il caso, ad esempio, di Kalvin Phillips relegato al ruolo della riserva al Manchester City: appena 89 minuti in Premier League più altri 36 in Champions. Un bottino magro che ha spinto l’ex Leeds a chiedere la cessione, in modo tale da non mettere a rischio la convocazione agli Europei.

La Vecchia Signora ha già provveduto a tessere i primi contatti con il suo entourage, ottenendo il gradimento del 27enne. Resta, però, da trovare l’accordo riguardante il pagamento del ricco stipendio percepito (5 milioni) non in linea con i nuovi parametri bianconeri. Complicazioni che hanno convinto Giuntoli ad iscriversi anche alla corsa riguardante Thomas Partey, scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta: l’ultima presenza in campo risale allo scorso 8 ottobre. Da quel momento in poi è rimasto fuori, sparendo dai radar dei Gunners.

Juventus, Klopp rovina i piani di Giuntoli: ok all’affare da 45 milioni

Sempre vivo, inoltre, l’interesse nei confronti di Rodrigo De Paul ritenuto non più imprescindibile dall’Atletico Madrid. In ribasso, invece, le quotazioni di Khéphren Thuram divenuto una delle principali colonne portanti del Nizza secondo in Ligue 1. Il 22enne (fratello del Marcus interista) rappresenta un pupillo di Giuntoli tuttavia le pretese economiche dei francesi, che continuano a chiedere almeno 45 milioni, rendono impraticabile l’affare.

Il classe 2001, stando a quanto rilanciato da ‘Teamtalk’, piace pure al Liverpool che proverà ad acquistarlo ad inizio anno alla luce del deludente rendimento fin qui offerto da Wataru Endo. I Reds progettano il blitz vincente. Giuntoli, dal canto suo, sarà costretto a lasciare strada libera agli inglesi e a concentrarsi sugli altri profili. Il colpo tanto sognato dal dirigente ex Napoli sta per andare in fumo.