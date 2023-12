Donnarumma in Serie A: stipendio “ridicolo”, il PSG non lo vuole più

Gianluigi Donnarumma è pronto al ritorno in Serie A dopo qualche anno dall’addio: il PSG vuole salutarlo e dovrà ridursi radicalmente lo stipendio.

Il portiere italiano del PSG non sta vivendo un buon periodo a Parigi e lo si sta vedendo anche con la Nazionale. Aveva lasciato il Milan per fare il salto di qualità ma firmare per il club parigino non è stato decisivo per la sua carriera. Dalle ultime stagioni viene fuori un portiere sicuramente molto forte, come lo sera in Serie A, ma molto più condizionato e propenso agli errori.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è stato messo di nuovo in discussione. Questa stagione è molto complicata e rischia di vederlo andare via dalla Francia nei prossimi mesi.

Futuro Donnarumma, lascia il PSG: le ultime

Gianluigi Donnarumma sta vivendo un periodo molto complesso a Parigi. L’ultima partita è stata orrenda per il portiere della Nazionale che ha subìto un’espulsione per un fallaccio clamoroso sull’attaccante avversario e anche per questo weekend si è preso una dose di critiche da parte dei tifosi parigini che rischia di compromettere il suo futuro.

Acquistato a parametro zero dal Milan, è stato sin da subito un perno fondamentale per il PSG. Dopo la stagione in alternanza con Keylor Navas si è preso la titolarità ed è riuscito a vincere trofei importanti con il club francese.

Ora, però, la situazione di Donnarumma al PSG non è delle migliori. Sta vivendo una stagione tremenda e ora il club valuta il suo addio.

Donnarumma torna in Serie A: destinazione a sorpresa

Gianluigi Donnarumma lascia il PSG in estate. È quanto riferisce fichajes.net, secondo cui Luis Enrique sarebbe ormai stufo di dover difendere continuamente il portiere italiano e vorrebbe una garanzia assoluta tra i pali. In quasta stagione Donnarumma è stato spesso al centro di polemiche dovute alle sue prestazioni e anche per questo il PSG cerca una via d’uscita.

La Serie A è un campionato sempre presente per Donnarumma che dopo il Milan potrebbe decidere di tornare. La destinazione a sorpresa che potrebbe accettare il portiere campano è quella più vicina a casa sua: il Napoli.

Gli azzurri sono alle prese con il futuro di Meret, che non sempre riesce a garantire buone prestazioni e potrebbero tentare il clamoroso approccio a Donnarumma per la prossima stagione.

Donnarumma al Napoli? Le cifre dell’affare

Donnarumma al Napoli sembra solo fantacalcio ma è un colpo che De Laurentiis potrebbe seriamente prendere in considerazione.

Il PSG valuta Donnarumma almeno 40 milioni di euro e il Napoli potrebbe pensare di acquistarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le cifre che maggiormente spaventano il club azzurro sono quelle relative allo stipendio.

Al PSG Donnarumma guadagna 12 milioni di euro (bonus compresi) a stagione e per firmare con il Napoli dovrebbe dimezzarsi lo stipendio.