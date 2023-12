Esonero e scelta clamorosa in panchina: ecco il nuovo allenatore

Il calcio italiano è ricco di colpi di scena in questo periodo che crea molti dissapori per tifosi e allenatori: nuovo esonero e scelta a sorpresa in panchina.

Ci sono molte situazioni ancora in bilico e con il rischio di compromettere fortemente il futuro di molte squadre. Gli obiettivi di inizio stagione non sembrano più essere alla portata della squadra ma la dirigenza è fiduciosa di poter riprendere la stagione “per i capelli” e riuscire a rimettere in sesto la squadra.

Per farlo, però, c’è bisogno di capire quale sarò il destino degli allenatori che ormai sono sotto la lente di ingrandimento della società e molto presto potrebbero esserci dei cambiamenti.

Esonero ormai deciso: la dirigenza fa un passo indietro

Il futuro di molti allenatori si scrive in queste ore. I risultati di questo weekend sono stati decisivi per far decidere alla società se cambiare il destino degli stessi allenatiri e se portare a novità in panchina. La classifica parla chiaro e le difficoltà, poi, si trasmettono anche nello spogliatoio che non è più sereno e rischia di perdere la rotta.

Ci sono alcune gestioni societarie che sono state molto particolari sin dall’inizio del campionato e che ora devono ritrovare il cammino positivo. C’è già stato un esonero e ora potrebbe esserci il secondo.

Stando alle ultime notizie, l’esonero sembra praticamente deciso, con la scelta in panchina che lascia tutti di stucco.

Monterosi, deciso l’esonero di Taurino dopo la sconfitta

In Serie C ci sono situazioni molto particolari e complesse che rischiano di compromettere il futuro dei club. A inizio stagione c’erano degli obiettivi chiari e definiti che sembravano percorribili per il Monterosi che, invece, si trova in una situazione di classifica molto difficile.

Il Monterosi è ultimo in classifica del Girone C di Serie C, e arriva dal fragoroso ko interno contro il Messina. La sconfitta di sabato ha lanciato ombre molto cupe sul club e sulla continuità del progetto attuale. E la società, secondo quanto riferisce TMW, sta facendo delle riflessioni sulla panchina di Roberto Taurino che poche settimane fa aveva preso il posto di Fabrizio Romondini.

L’esonero di Roberto Taurino sembra scontato, però, visto che la squadra non riesce a rispondere in maniera corretta ai dettami del mister e non riesce a risollevarsi in campionato.

Romondini torna al Monterosi? Le ultime

Il Monterosi sta cercando una strada positiva per riprendere il cammino postivo in campionato. La vittoria manca da due giornate ma i punti in classifica sono solo 9 dopo 16 giornate.

Il ritorno di mister Romondini in panchina potrebbe essere la cura giusta per ridare un’identità precisa alla squadra e rincorrere le posizioni migliori della classifica.