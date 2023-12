Mourinho, “gravi offese” all’arbitro Marcenaro: decisa la punizione

José Mourinho si è reso protagonista di una serie di uscite infelici nei confronti dell’arbitro Marcenaro: è stata decisa la punizione.

Lo Special One è spesso al centro di polemiche e di discussioni che creano continuamente caos e alzano polveroni difficili da gestire. Nella vigilia della partita contro il Sassuolo ha lanciato fortissime accuse contro l’arbitro della gara e ora le sue parole rischiano di compromettere anche il suo futuro in panchina. Le proteste pre gara sono state viste come un atto di mala gestione da parte di Mourinho che ora rischia grosso.

L’arbitraggio di Sassuolo Roma è stato quasi perfetto, ma ci sono stati alcuni casi che hanno fatto discutere soprattutto il Sassuolo.

Mourinho e le accuse all’arbitro: ora è caos

La Roma di José Mourinho sta vivendo un periodo florido in qusto momento della stagione, con tanti punti rosicchiati in Serie A alle squadre che la precedono in classifica e molti miglioramenti sotto tutti i punti di vista. La partita contro il Sassuolo è stata determinante per la classifica, ma ha creato anche non poco caos intorno alla figura di Mourinho.

Le parole di Mourinho prima della partita contro il Sassuolo hanno alzato un polverone enorme che ora rischia di portare una lunga squalifica per le prossime settimane.

Mourinho non è stato accolto positivamente dai vertici dell’AIA dopo quanto dichiarato e ora è stato aperto un fascicolo contro di lui.

Mourinho verso il deferimento: la decisione

Dopo le parole di Mourinho contro l’arbitro Marcenaro, considerate prive di fondamento e molto gravi dai vertici dell’AIA, nella mattinata di oggi è stata notificata la contestazione formale con avviso di conclusione indagini del procedimento aperto per dichiarazioni lesive dalla procura federale, sabato scorso, contro José Mourinho.

Nei prossimi giorni Mourinho dovrà comparire di fronte al Procuratore Federale Giuseppe Chiné e spiegare bene cosa intendeva con le sue accuse. Il deferimento sembra ormai atto dovuto e naturale dopo quanto dichiarato.