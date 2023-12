Ribaltone Milan, RedBird via: uno sceicco vuole comprare il club

By

Il Il Milan sta vivendo un momento complesso anche dal punto di vista societario per la questione economica: c’è l’interesse degli sceicchi.

I rossoneri hanno avviato da poco un nuovo progetto economico, con RedBird che ha rilevato la società e ha intenzione di fare una rivoluzione totale. La società è già cambiata molto, è riuscita a vincere uno Scudetto dopo anni di “astinenza” da vittorie e sta provando a crescere di anno in anno anche dal punto di vista finanziario.

Ma è proprio l’aspetto economico quello che preoccupa di più in questo momento storico: RedBird cerca nuovi investitori e c’è il forte interesse dal Medio Oriente.

Milan, cessione della società? Le ultime

Il Milan è da tempo al centro di una rivoluzione iniziata nella scorsa stagione e ora pronta a fare l’ennesimo salto in dirigenza. Sono andati via Paolo Maldini e Frederic Massara, creando panico e caos tra i tifosi, abituati ad avere a che fare con personalità di grandi rilievo e già molto conosciute al mondo del calcio, e sono arrivati Furlani e Moncada che, però, sono stati capaci di costruire subito una squadra molto forte, giovane e capace di poter migliorare nel prossimo futuro.

Per il Milan ci sono difficoltà importanti che riguardano il campo, con numerosi infortuni e con risultati che non sembrano rispecchiare gli obiettivi del club.

E poi ci sono problemi anche di natura economica che stanno portando la società a considerare l’inserimento di nuovi investitori.

Sceicchi interessati al Milan: incontro in Bahrain

Il Milan sarà ceduto agli sceicchi? Gerry Cardinale ha acquistato i rossoneri per far sì che il suo potenziale imprenditoriale riuscisse a riportare sui grandi palcoscenici del mondo – e si parla anche di quelli economici – la squadra rossonera. Il post Berlusconi non è stato felicissimo ma ora pare che la società stia tornando ai fasti di un tempo.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, il Milan e RedBird stanno cercando nuovi capitali da inserire nella società attuale. Gerry Cardinale vuole far crescere la società e per questo sta cercando degli investitori.

Nelle ultime settimane c’è stato un incontro importante in Bahrain tra un gruppo di sceicchi e i dirigenti del Milan. Presto potrebbero esserci novità molto importanti da questo punto di vista.

Milan, il club non è in vendita: ma gli sceicchi possono entrare in società

RedBird e Gerry Cardinale non sembrano intenzionati a cedere completamente la società. Nelle intenzioni della dirigenza attuale c’è la volontà di trovare nuovi fondi importanti e permettere ad altri investitori di essere presenti in società.

La situazione con gli sceicchi è da tenere sotto controllo perché i contatti sono frequenti e nel giro di poco tempo potrebbe esserci la svolta decisiva.