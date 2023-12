De Zerbi ha deciso dove allenerà l’anno prossimo: sta firmando

Il futuro di Roberto De Zerbi continua a essere un rebus: firma in queste ore il contratto che può cambiare la sua carriera.

Il tecnico italiano è uno dei più apprezzati in Europa, considerato il suo lavoro al Brighton che sta stupendo in Premier League e sta diventando oggetto di studio dovunque. Dal Sassuolo al Brighton, passando per lo Shakhtar Donetsk, il lavoro e la carriera di De Zerbi hanno preso una strada inaspettata fino a qualche anno fa e presto potrebbe esserci il definitivo salto di qualità in un top club.

De Zerbi è uno dei giovani allenatori più in voga in Europa e ora le big hanno iniziato seriamente a mettere gli occhi sul suo operato.

Futuro De Zerbi: seguito dalle big d’Europa

Roberto De Zerbi e la sua filosofia di gioco hanno rapito gli occhi di molte dirigenze di primo livello in Europa. Ispirandosi ai principi di gioco di Pep Guardiola e del suo Barcellona – o anche del Manchester City – l’ex allenatore del Sassuolo sa bene come mettere in mostra un gioco divertente e capace di poter cambiare anche le gerarchie in Premier League.

Il calcio inglese attendeva da tempo un cambiamento rivoluzionario nelle prime posizioni di classifica e ora sembra aver trovato nel Brighton una nuova concorrente alle posizioni più nobili della classifica.

Il futuro di De Zerbi si decide in questi giorni. A metà stagione quasi raggiunta le big hanno deciso di tentare l’assalto e ora può trovare un nuovo accordo.

De Zerbi, il Brighton vuole blindarlo con il rinnovo

Il Brighton vuole tenersi stretto Roberto De Zerbi anche per le stagioni future e ha intenzione di proporgli un ricco rinnovo di contratto. La dirigenza si è resa conto che le sue capacità saranno fondamentali per crescere sempre di più e andare a lottare con le grandi di Premier per pensare di vincere qualche trofeo.

Secondo quanto riferisce lo stesso Roberto De Zerbi in conferenza stampa, il rinnovo con il Brighton sembra ormai a un passo. Le trattative vanno avanti da un po’ di tempo e ora può arrivare la firma che lo “toglie” dal mercato.

“Mi sento molto bene a Brighton“, ha confessato De Zerbi, “ho un buon rapporto con lo staff e con la dirigenza con cui stiamo discutendo del rinnovo del contratto“.

De Zerbi resta al Brighton? Possibile clausola rescissoria

“Se gli obiettivi sono gli stessi del club, per me è un onore lavorare a Brighton“, ha rivelato De Zerbi, annunciando, di fatto, la firma sul nuovo accordo che lo legherà al club inglese.

Ma nel suo contratto potrebbe essere presente anche una clausola rescissoria da circa 10 milioni di euro che permetterà alle grandi squadre che vogliono De Zerbi in panchina di poterlo acquistare versando quella cifra nelle casse del club.