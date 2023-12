Napoli: Kvaratskhelia via a 100 milioni, l’ha confessato il georgiano

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei calciatori migliori dell’intero panorama calcistico mondiale: l’attaccante del Napoli ora può dire addio.

Il georgiano è arrivato in Serie A solo un anno fa e si è preso subito la scena a suon di gol, dribbling, giocate da urlo e uno Scudetto vinto alla prima esperienza in un campionato estremamente competitivo. A 22 anni la scena del calcio mondiale si è concentrata anche su di lui ed è diventato subito oggetto del desiderio delle grandi società eurpoee.

Il Napoli proverà a godersi il suo talento finché sarà possibile ma è chiaro che l’interesse delle grandi può presto portare all’addio di Kvaratskhelia.

Allarme Napoli: Kvaratskhelia nel mirino delle big

Il nome di Khvicha Kvaratskhelia per Napoli e i napoletani è stato subito inserito nel mondo dei grandi del passato azzurro. Accanto a Maradona c’è un posto anche per il piccolo genio georgiano che, giovanissimo, sta mettendo in mostra qualità eccelse. La stagione conclusa con lo Scudetto gli è valsa il titolo di “Miglior Calciatore della Serie A” e ora tutti gli occhi sono puntati sul suo talento.

In questa nuova stagione sta vivendo delle difficoltà dovute all’intero gruppo squadra che non sta girando alla perfezione e quindi si è iniziato a pensare anche a un futuro lontano da Napoli.

L’interesse delle big d’Europa per Khvicha Kvaratskhelia è chiaro e palese e ora per i tifosi è allarme vero e proprio in vista della prossima stagione.

Kvaratskhelia ammette il sogno di giocare per una big

Khvicha Kvaratskhelia non giocherà per tutta la carriera al Napoli. Nel calcio moderno è impossibile riuscire a trattenere un calciatore per quindici anni di fila ed è scontato, inoltre, che un calciatore dalle sue qualità piaccia a tutte le altre grandi squadre europee. Ma ora l’annuncio sul futuro è arrivato dallo stesso Kvaratskhelia che ai microfoni di Geo Team ha parlato del suo futuro.

“In questo momento sono concentrato sul Napoli al 100%“, ha ammesso Kvaratskhelia dopo il Gran Galà del Calcio, “ma è anche vero che il Real Madrid è sempre stata una mia aspirazione dall’infanzia“.

Futuro al Real Madrid? “Ci sono tanti buoni club in cui mi piacerebbe giocare ma ora mi sento molto felice a Napoli“.

Napoli, cessione Kvaratskhelia: almeno 100 milioni

Il Napoli sa di poter perdere Kvaratskhelia in estate. Il Real Madrid è molto attento agli sviluppi dei giovani in giro per il mondo e se non dovesse riuscire a prendere Mbappé nemmeno nella prossima estate non è da escludere l’assalto al talento del Napoli.

Il club azzurro, però, ha le idee molto chiare. Kvaratskhelia è in vendita per almeno 100 milioni di euro. Il suo addio frutterà sicuramente ai bilanci del Napoli una plusvalenza monstre, visto che è stato acquistato per soli 10 milioni dalla Dinamo Batumi.