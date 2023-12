Milan, colpo a gennaio: c’è l’annuncio a sorpresa

Già è tempo di calciomercato andando ad incidere a gennaio con innesti di qualità: la ricostruzione dell’affare, la verità a galla

Un momento decisivo per pensare ad acquisti importanti da inserire subito nelle rose delle big della Serie A. Ora c’è l’annuncio per un nuovo colpo da urlo per la blasonata compagine italiana, che vuole subito essere protagonista a partire dalla seconda parte di stagione.

Nessun intoppo nella trattativa, ma si aspetta così soltanto il comunicato ufficiale del club italiano. Un nuovo affare in Serie A per puntare sempre più in alto: ecco la verità a galla. Le big italiane sono sempre alla ricerca di talenti di assoluto valore per arrivare così a competere soprattutto a livello internazionale. Il mercato di gennaio è propedeutiche a nuovi affari per risolvere in maniera imminente i problemi nati dopo la sessione estiva. Ecco l’affare per rinforzare il reparto arretrato: ecco la verità a galla.

Milan, l’affare ci sarà: chiusura immediata

Un momento decisivo per far felice i tifosi con innesti di qualità a partire da gennaio. Numerosi colpi interessanti in ottica futura per innalzare il tasso tecnico all’interno della rosa: ecco chi vestirà la maglia rossonera a partire dalla prossime settimane.

Come svelato dal giornalista di Relevo, Matteo Moretto, ci sarebbe già l’accordo tra Juan Miranda e il Milan. Il terzino spagnolo del Real Betis vestirà la maglia rossonera, ma ora si sta facendo di tutto per portarlo già a gennaio in Serie A. Il contratto è già formulato sulla base di quattro anni e mezzo: tra i due club ci sono ancora divergenze per definire la cifra definitiva, ma le parti sono ottimiste.

Così anche Fabrizio Romano ha rivelato come il Milan possa sborsare una cifra intorno ai due milioni di euro per concludere l’affare nella finestra invernale di calciomercato. Ora Juan Miranda non vede l’ora di essere il vice Theo Hernandez con la possibilità di ritagliarsi uno spazio importante. Lo stesso giocatore francese è stato provato come centrale difensivo vista i tanti infortunati in casa rossonera. Un’alternativa utile e già pronta per gennaio per la gioia dei tifosi del Milan che vogliono rivedere in alto la loro squadra del cuore.