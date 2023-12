Napoli, tegola pesante: infortunio muscolare, i tempi di recupero

Il Napoli di Walter Mazzarri deve ritrovare fiducia e serenità dopo due sconfitte: ma c’è un altro problema legato all’infortunio di un big.

La squadra azzurra sembrava aver ritrovato la giusta via con il ritorno di Walter Mazzarri in panchina ma la vittoria contro l’Atalanta è stata solo un miraggio, visto che poi sono arrivate due sconfitte consecutive contro Real Madrid e Inter. Venerdì i partenopei saranno di scena all’Allianz Stadium contro la Juventus e quella partita potrà dire moltissimo sulle condizioni reali dei calciatori del Napoli e quindi della squadra.

Walter Mazzarri, però, ora deve fare anche i conti con l’infermeria perché preoccupano le condizioni di un big.

Napoli, infortunio per il big: le ultime

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Juventus che deve essere decisiva per dare la svolta al campionato. Gli azzurri sono i campioni in carica ma in questo momento della stagione stanno vivendo una difficoltà dietro l’altra che ha portato alla classifica attuale. I tifosi sono preoccupati e la dirigenza chiede subito un ritorno alla “normalità” perché di questo passo si rischia di non andare in Champions League.

Le condizioni dei calciatori azzurri sono da monitorare perché ci sono già stati diversi problemi in questa prima parte di stagione e serve dare una svolta anche da quel punto di vista.

Secondo le ultime notizie di casa Napoli c’è un infortunio che preoccupa ancora di più Walter Mazzarri.

Verso Juventus Napoli, ansia per Di Lorenzo: out per infortunio?

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è stato uno dei baluardi della passata stagione ma anche lui in questo momento sembra aver perso i “superpoteri” che lo hanno reso uno dei migliori terzini d’Europa nell’anno dello Scudetto.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, durante la sessione di allenamento di ieri Giovanni Di Lorenzo ha accusato un fastidio muscolare e ora lo staff medico è in apprensione. Saranno utilizzate tutte le precauzioni del caso per riuscire a far rientrare il problema e a renderlo disponibile per la sfida contro la Juventus.

Il Napoli nei suoi report ufficiali non ha menzionato il problema per il capitano della squadra ma è probabile che si stiano facendo gli esami del caso prima di parlare di infortunio o meno.

Tempi di recupero Di Lorenzo dopo l’infortunio

L’infortunio di Di Lorenzo potrebbe essere di lieve entità e quindi l’allarme contro la Juventus potrebbe già rientrare. Ma sarà decisiva la seduta di allenamento di oggi: se non si sentirà al 100% il forfait non è impossibile e al suo posto giocherebbe Zanoli, da poco rientrato da un problema fisico.

Mazzarri proverà a capire entro oggi come sta il suo capitano e se può affidarsi a lui anche per Torino. Altrimenti lo risparmierà per la partita delicatissima di martedì prossimo contro il Braga in Champions League.