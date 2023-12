Premier croce e delizia: Juve avvisata

La Juventus vuole un big della Premier League. La pista che conduce al traguardo, però, è ricca di ostacoli.

La Juventus continua a sfogliare la margherita in vista della sessione invernale del mercato. Gli ottimi risultati conseguiti e l’attuale secondo posto a -2 dall’Inter capolista hanno convinto il club ad investire a gennaio e mettersi alla ricerca di un mediano di qualità, capace di irrobustire ulteriormente la linea mediana bianconera.

Nel mirino è finito un giocatore militante in Premier League, poco soddisfatto dello spazio ricevuto in questa prima parte della stagione. Parliamo di Pierre-Emile Hpjbjerg, scivolato indietro nelle gerarchie del Tottenham in seguito allo sbarco in panchina di Ange Postecoglou.

Il rapporto tra i due non è mai sbocciato, con il tecnico che fin dall’inizio ha deciso di puntare forte sul duo composto da Pape Sarr ed Yves Bissouma relegando il danese al ruolo della riserva. L’ex Southampton, in particolare, soltanto in due occasioni ha giocato dal primo minuto. Nelle altre 11 partite, invece, si è accomodato in panchina entrando poi nella ripresa.

Un impiego mal digerito dal 28enne che, di recente, ha dato mandato al suo manager di individuare un’adeguata exit strategy. Torino, in tal senso, rappresenta una metà più che gradita tuttavia l’operazione, per la Vecchia Signora, si preannuncia quanto mai complessa a causa del grave infortunio subito il 26 novembre da Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano, in seguito ad un contrasto di gioco, ha rimediato la distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti. Una tegola inattesa, che ha spinto Posteglou a mettere in stand-by i discorsi riguardanti la cessione di Hojbjerg.

Juventus, il colpo si complica: bianconeri avvisati

Si spiega così il rifiuto, da parte degli Spurs, all’Atletico Madrid che si era detto disponibile a prelevarlo tramite la formula del prestito. La cessione, stando a quanto riportato da ‘Elgoldigital’, andrà in scena soltanto in presenza di un’offerta da 35 milioni. Una richiesta ritenuta eccessiva dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che nei prossimi giorni provvederà a sondare piste alternative e valutare altri potenziali rinforzi.

Uno di questi risponde al nome di Manu Koné, eclettico centrocampista del Borussia Mönchengladbach. Sempre viva, poi, l’opzione Kalvin Phillips pronto a lasciare subito il Manchester City così da non mettere a rischio la convocazione agli Europei del 2024.

I bianconeri sono in piena corsa ma dovranno guardarsi da una folta concorrenza (comprendente il Bayern Monaco e varie big inglesi) e trovare la quadra in merito al pagamento dell’alto stipendio percepito dall’ex Leeds. Una vera e propria corsa ad ostacoli: si preannunciano infuocate le prossime giornate di Giuntoli.