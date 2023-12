Serie A, sponsorizzazioni con fatture false: penalizzazione al club

In Serie A continua il periodo negativo per molti club che rischiano penalizzazioni e ammende: c’è una perquisizione in corso di svolgimento.

Il caos che si sta creando in Serie A negli ultimi mesi sta portando a galla scoperte clamorose. La FIGC sta indagando a tappeto su tutte le squadre e stanno arrivando altre notizie poco confortanti per il nostro cacio. Ci sono situazioni molto complicate che rischiano di compromettere la continuità di alcuni club nel massimo campionato italiano, considerati i gravi errori che sono stati commessi.

Le ultime notizie che riguardano la Serie A sono poco felici dal punto di vista prettamente legale e rischiano di compromettere ancora di più il nostro campionato.

Serie A: perquisizioni al club per fatture false

La situazione in Serie A sta prendendo una forma particolare per molti club. L’anno scorso è stato pesantissimo per la questione relativa alla manovra stipendi della Juventus, alle partnership sospette del club bianconero con agenti dei calciatori e altri dirigenti. E poi si è passati alle penalizzazioni dei club di Serie B e Serie C che ha portato al caos che crea ancora disastri ad oggi nelle classifiche.

Questa stagione, invece, è nata con il caso calcioscommesse che ha sconvolto il mondo del calcio e non è ancora terminata alla squalifica di Tonali e Fagioli.

E ora c’è un’altra questione estremamente delicata che prende forma: le fatture false. La Guardia di Finanza sta indagando sui club di Serie A per scoprire chi ha sbagliato.

Sponsorizzazioni con fatture false: la Guardia di Finanza nella sede del Verona

L’ANSA rende noto che in queste ore la Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni nella sede del Verona. Il club di Serie A sarebbe solo una delle società coinvolte nell’indagine su sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società “cartiera”.

La situazione è sotto il controllo diretto delle forze dell’ordine e presto vedrà anche la FIGC interessarsi in maniera diretta a quello che può accadere.