Calciomercato, prendono Pafundi a gennaio: ha deciso senza agente

Il nome di Simone Pafundi è uno dei più importanti per la Serie A: il giovanissimo calciatore italiano può lasciare l’Udinese a gennaio.

Classe 2006, giovanissimo e dalle grandi qualità, il profilo di Simone Pafundi piace e non poco alle società italiane e non solo. Con l’Udinese ha avuto modo solo di far assaggiare il suo talento ma poi non ha avuto la possibilità di essere continuo. Tutti conoscono il suo talento e il suo valore ed è subito diventato centrale anche nel progetto di Roberto Mancini con l’Italia.

Ad oggi il futuro di Simone Pafundi è un grande rebus: a gennaio può dire addio all’Udinese perché il suo talento è diventato un vero e proprio caso irrisolto.

Calciomercato, Pafundi lascia l’Udinese a gennaio? Le ultime

Il talento di Simone Pafundi è pronto a trovare la strada giusta per esprimersi al 100%. Con l’Udinese non è riuscito a trovare tempo e spazio per diventare centrale nel progetto bianconero e ora va trovata una soluzione. Dopo i primi passi mossi l’anno scorso in Serie A tutti pensavano che questa sarebbe stata la stagione della sua consacrazione ma in realtà non è così.

Il classe 2006 è praticamente sparito dai radar dell’Udinese, non gioca mai e non riesce a trovare lo spazio necessario per crescere. Nonostante la giovanissima età si sente pronto per essere protagonista in Serie A e vuole trovare la strada giusta.

Secondo le ultime notizie di mercato, a gennaio Pafundi può lasciare definitivamente l’Udinese e cambiare il suo futuro.

Pafundi è un caso: non ha un procuratore, deciderà da solo il futuro

Simone Pafundi è diventato un caso all’Udinese. Il suo talento è indiscutibile ma lo si vede solo con la Nazionale, visto che con i friulani in Serie A non ha modo né spazio per esprimersi al meglio.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero Veneto, il passaggio da Sottil a Cioffi non ha cambiato le gerarchie nell’Udinese e Pafundi non è un nome su cui lo staff tecnico intende puntare per questa stagione. E la situazione inizia a stare stretta allo stesso calciatore che intende valutare possibili proposte per gennaio.

Pafundi ha un contratto fino al 30 giugno 2026, ma il suo rapporto con l’agente Edoardo Crnjar è durato pochissimo, visto che non gli ha trovato una soluzione né ha portato all’Udinese un’offerta all’altezza delle aspettative. Dunque Pafundi per gennaio deciderà da solo, con l’aiuto della famiglia, il suo futuro.

Napoli, Juventus e Milan vogliono Pafundi

Il nome di Simone Pafundi fa gola ai top club italiani. Napoli su tutte, visto che già in estate c’erano state delle avvisaglie e un confronto con la proprietà friulana per portarlo in azzurro.

Ma negli ultimi mesi è nato anche un interesse molto profondo di Milan e Juventus che stanno pensando di acquistarlo a gennaio.