De Laurentiis contro la Serie A: “Solo con imbrogli”

Aurelio De Laurentiis non è nuovo a polemiche e uscite forti nei confronti degli altri club di Serie A e della classe dirigente del calcio italiano.

Questa mattina il presidente del Napoli si è reso protagonista di un nuovo siparietto molto deciso e pesante nei confronti del calcio italiano, a difesa della sua squadra. Gli azzurri hanno vinto lo Scudetto con grandi meriti nella passata stagione ma quest’ann non stanno riuscendo a ripetersi come avrebbero voluto i tifosi e la stessa dirigenza.

Il Napoli vive un momento già molto complesso e per il futuro saranno necessari miglioramenti per poter gestire al meglio la stagione in corso e quelle che verranno.

Napoli, De Laurentiis presente alla cittadinanza onoraria per Spalletti

Aurelio De Laurentiis è stato il protagonista indiscusso della pagina post Scudetto del Napoli. Il patron azzurro ha deciso di mettersi in primo piano nelle scelte da fare per la società e ha portato volti nuovi in panchina e in dirigenza, chiudendo definitivamente con il passato. Ma le novità non sono sempre positive e anche per gli azzurri la situazione, ad oggi, è molto complessa.

Il Napoli è fermo al quarto posto in classifica, a una distanza abissale dalla vetta della classifica, ovvero a 11 punti dall’Inter. C’è stato già l’esonero di Rudi Garcia e il ritorno di Walter Mazzarri ma la situazione è molto complessa.

Questa mattina il presidente del Napoli era presente alla cerimonia della consegna della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti da parte del Comune di Napoli, e ha attaccato la Serie A e gli altri top club.

De Laurentiis difende il suo Napoli: “Scudetto? Solo con gli imbrogli”

La vittoria dello Scudetto è un miraggio vero e proprio per il Napoli in questa stagione. Ci sono momenti di grossa difficoltà per il club azzurro che non riesce a risalire la china e ora sembra lontano anni luce dalla squadra della passata stagione.

“Sto facendo un film di quattro ore sullo Scudetto del Napoli, Vogliamo regalare quest’esperienza speriamo ripetibile“, ha dichiarato il presidente De Laurentiis durante la cerimonia nella Sala dei Baroni del Comune di Napoli.

Scudetto? “Non si può vincere sempre, se non con imbrogli“, ha infine attaccato il patron azzurro, con un chiaro riferimento alla Serie A e alle polemiche dell’ultima giornata contro l’Inter. Il presidente azzurro, dunque, non ha dimenticato, dunque, di prendersi la scena anche in una giornata dedicata all’ex allenatore.

De Laurentiis bacchetta i calciatori del Napoli

“Subentra appagamento e frustrazione nei calciatori che hanno vinto da poco“, con queste parole, poi, De Laurentiis critica anche i suoi calciatori che non stanno facendo il massimo in questa stagione.”

Quali sono i problemi del Napoli? “Ci sono gli avversari che si rinforzano: noi abbiamo avuto il più grande allenatore, Spalletti, e un po’ di fortuna che ci vuole sempre“.