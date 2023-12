Juventus-Napoli, l’annuncio di Allegri: “Non giocherà”

Ancora brutte notizie in casa Juventus: un infortunio pesante per i bianconeri con l’annuncio di Massimiliano Allegri in conferenza

Un momento decisivo per pensare anche al futuro. Massimiliano Allegri vorrebbe così schierare la miglior formazione possibile in vista della supersfida contro il Napoli in programma venerdì 8 dicembre. Nel giorno dell’Immacolata gli azzurri proveranno a sbancare ancora una volta Torino con Walter Mazzarri, protagonista di un successo in trasferta contro i bianconeri che risale ormai a tanti anni fa.

La Serie A tornerà in campo con il big-match di venerdì 8 dicembre tra Juventus e Napoli. Una sfida da vivere in maniera passionale con le due squadre pronte a battagliare sul terreno di gioco di Torino. Formazione obbligata per Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno di un big in vista della super sfida contro i partenopei.

Juventus-Napoli, non sarà convocato: buone notizie per Mazzarri

Già tempo di prepartita per i due allenatori di Juventus e Napoli. In conferenza stampa sono state svelato le ultime mosse di formazione: ecco la verità sull’infortunio bianconero. Non prenderà parte alla sfida contro i partenopei, vogliosi di tornare al successo dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Inter.

Massimiliano Allegri ha rivelato in conferenza stampa che Timothy Weah non sarà recuperato per il big-match contro il Napoli. Una buona notizia per Walter Mazzarri, che cercherà di essere protagonista alla guida della compagine azzurra cercando di strappare qualche punto alla squadra bianconera. Una stagione da urlo per Chiesa e compagni che cercheranno di dare filo da torcere all’Inter in ottica Scudetto. D’altro canto il Napoli proverà a sbancare l’Allianz Stadium dopo un avvio non troppo esaltante con il cambio in panchina che ha visto l’arrivo di Walter Mazzarri.

Weah non sarà recuperato così dopo tanto tempo fuori: Danilo dovrebbe tornare dal primo minuto dopo aver preso parte all’ostica trasferta di Monza. Un motivo in più per allungare ancora di più in classifica con il Napoli che vuole regalare una nuova gioia ai propri tifosi dopo il trionfo dello Scudetto della passata stagione. La squadra azzurra vuole tornare a casa conquistando nuovi punti per risalire velocemente in classifica. Sarà una sfida nella sfida per le due big della Serie A che vogliono continuare ad imporsi anche a livello internazionale.