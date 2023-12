Juventus, tre cessioni top: poi arriva Koopmeiners a gennaio

La Juventus sta studiando alcuni colpi di mercato da mettere a segno a gennaio: c’è Teun Koopmeiners nei sogni di Cristiano Giuntoli.

Il calciomercato dei bianconeri deve necessariamente portare delle novità importanti per migliorare la rosa di Massimiliano Allegri. Ci sono dei colpi che possono essere messi a segno per riuscire a lottare fino alla fine della stagione con l’Inter e avere la possibilità di tornare in Champions League dalla porta principale.

Tra i nomi sondati in maniera diretta da Giuntoli e dalla Juventus c’è da tempo Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta è un vero e proprio top player e la Juve lo segue per poter migliorare la mediana.

Calciomercato Juventus, colpo Koopmeiners: il piano

La Juventus è una delle squadre più attive sul calciomercato, perché deve riuscire a mettere a segno colpi importanti per poter migliorare la rosa. Ci sono state delle defezioni importanti in questo avvio di stagione, con la doppia squalifica di Pogba e Fagioli e con la necessità di acquistare almeno un centrocampista.

Massimiliano Allegri ha chiesto miglioramenti immediati. Vuole una rosa capace di poter vincere anche in situazioni complesse e per questo serviranno sicuramente calciatori nuovi.

Secondo le ultime notizie, la Juventus ha un piano preciso per poter prendere Koopmeiners a gennaio e proverà a fare di tutto per portarlo in bianconero.

Juventus su Koopmeiners: prima tre cessioni

La Juventus ha individuato in Teun Koopmeiners il rinforzo principale per il centrocampo. Il tuttofare dell’Atalanta è da tempo nel mirino di Cristino Giuntoli, che già quando era al Napoli lo aveva seguito attentamente e avrebbe voluto portarlo in azzurro.

Secondo quanto riferisce calciomercato.it, la Juventus per prendere Koopmeiners a gennaio cederà tre calciatori importanti. Possono andare via Iling Junior, Matias Soulé e Kenan Yildiz per incassare le cifre necessarie per finanziare il colpo Koopmeiners.

Iling Junior può andare via a 15 milioni, e sulle sue tracce c’è il forte interesse del Tottenham. Per Yildiz sono forti le sirene inglesi, con l’Arsenal pronto a mettere sul piatto 20 milioni e prenderlo subito, mentre per Soulé la Juve chiede almeno 15 milioni per la cessione.

Juventus su Koopmeiners: servono 60 milioni

L’Atalanta in estate ha rifiutato una proposta enorme dal Napoli per Koopmeiners, di 45 milioni di euro. La Dea ha deciso di non cederlo per costruire il futuro intorno all’olandese ma se la Juventus dovesse tornare alla carica prepotentemente, si potranno riaprire i discorsi.

L’Atalanta chiede 60 milioni per cedere Koopmeiners e la Juventus potrebbe acquistarlo solo cedendo i tre calciatori e risparmiando anche sull’addio di Pogba.

Per Allegri sarebbe fondamentale avere un calciatore come Koopmeiners a gennaio, visto che può occupare tutte le posizioni del centrocampo e agire anche da trequartista se dovesse decidere di giocare con un modulo diverso.