Milan, Pioli sorprende tutti: lo prova titolare, tifosi imbufaliti

Una nuova idea di formazione per Pioli che ha lasciato senza parole i tifosi rossoneri: l’indiscrezione è stata lanciata da Sky Sport

Il Milan vuole tornare a collezionare vittorie importanti Pioli sta recuperando a poco a poco i big: Leao potrebbe rientrare nuovamente nella lista dei convocati del Milan. Alle 18 di sabato 9 dicembre i rossoneri affronteranno l’Atalanta in trasferta: Gasperini cercherà di fermare ancora una volta la compagine milanese. Ecco l’ultima mossa strategica dell’allenatore del Milan: i tifosi non l’hanno presa affatto bene.

La squadra rossonera cercherà di collezionare punti in ottica Champions. L’obiettivo è quello di rientrare tra le prime quattro in classifica proseguendo anche il percorso in campo internazionale dopo la brutta sconfitta rimediata a San Siro contro il Borussia Dortmund. Ora servono nuove vittorie per riportare entusiasmo in casa rossonera: una nuova idea suggestiva per affrontare al meglio l’Atalanta.

Milan, la mossa tattica di Pioli: in campo dal primo minuto

In vista della sfida contro l’Atalanta, Stefano Pioli ha provato anche Romero sulla fascia destra nel tridente offensivo. I tifosi non hanno preso bene questa soluzione per affrontare l’ostica compagine bergamasca guidata da Gian Piero Gasperini. Tanti commenti negativi da parte dei sostenitori rossoneri che sui social hanno criticato apertamente questa possibilità scelta di Pioli.