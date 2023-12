Calciomercato, bomba da Liverpool: Klopp lo vuole subito

Il calciomercato dell’Inter rischia di vedere l’addio di uno dei top player già a gennaio, con il Liverpool pronto all’assalto.

I nerazzurri sono al centro di una stagione fondamentale per il proprio futuro. Sia in Serie A che in Champions League la preparazione delle partite è sempre stata ottimale da parte di Simone Inzaghi. In campionato sono stati fatti grandi passi in avanti rispetto alla passata stagione e ora la volontà è quella di crescere e migliorare sempre di più per poter vincere il 20° Scudetto e potersi cucire la seconda stella sul petto.

Inzaghi allena un gruppo fenomenale all’Inter ma ora il Liverpool intende sottrarre uno dei campioni nerazzurri già a gennaio.

Calciomercato Inter, addio a gennaio? Assalto Liverpool

L’Inter è in corsa per vincere lo Scudetto e anche per ripetere la grande impresa della passata stagione in Champions League. I nerazzurri sono i grandi favoriti in questa stagione, anche per come giocano e per come stanno mettendo in mostra le grandi doti che tutti sottovalutavano a inizio anno.

La rosa di Simone Inzaghi è molto forte e molto apprezzata in giro per l’Europa e presto potrebbero esserci dei movimenti inaspettati.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, l’Inter può perdere un top player a gennaio: c’è il Liverpool di Klopp pronto all’assalto.

Calciomercato Inter, Calhanoglu l’ossessione di Klopp

L’Inter per questa stagione ha affidato la regia del gioco ad Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha avuto un’evoluzione importante nelle ultime due stagioni ed è diventato uno dei calciatori migliori della Serie A. L’Inter non ne può fare a meno, considerate le ottime qualità che ha messo in mostra, ma ora ci sono sirene estere.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Liverpool vuole Calhanoglu a gennaio. Jurgen Klopp lo ha studiato nei minimi particolari e conosce benissimo le sue grandi doti. Il turco sa fare tutto, dal play al trequartista, passando per la mezzala, e anche in Premier League potrebbe esprimersi al meglio.

Chiaramente l’Inter non ha alcuna intenzione di cederlo ma durante le sessioni di calciomercato non si può essere certi né sicuri di qualsivoglia situazione.

Calhanoglu il sogno del Liverpool: le cifre che farebbero vacillare l’Inter

L’Inter vuole tenersi stretto Hakan Calhanoglu, soprattutto a gennaio. Sarebbe impossibile trovare un suo sostituto in un’annata così importante e quindi pare anche scontato che qualsiasi assalto dei Reds non verrà preso in considerazione. La sua cessione sarebbe un segno di debolezza importante per il club.

L’Inter potrebbe vacillare di fronte a un’offerta da 60 milioni per Calhanoglu. È un calciatore fondamentale per i nerazzurri e perderlo sarebbe estremamente deleterio per Simone Inzaghi. Klopp ci proverà ma dovrebbe arrivare a cifre spropositate per il mercato invernale.