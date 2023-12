Juventus, colpo da 70 milioni prenotato: dopo una super cessione

Il calciomercato della Juventus potrebbe essere molto dispendioso al termine della stagione: i bianconeri hanno in mente un piano preciso.

La volontà della società è quella di tornare ai grandi fasti di un tempo e per farlo hanno bisogno, ovviamente, di poter costruire una rosa sempre più forte. Il primo passo sarà quello di tornare in Champions League dalla porta principale e in questo momento della stagione le cose sembrano andare proprio in questq direzione.

Per Massimiliano Allegri sarà fondamentale trovare i nomi e i colpi giusti per riuscire a rendere la rosa sempre più forte e capace di lottare per i grandi obiettivi futuri.

Calciomercato Juventus, colpo brasiliano: le ultime

La Juventus ha intenzione di costruire una rosa ancora più forte per la prossime stagioni. I bianconeri stanno tornando prepotentemente in auge e in questa stagione possono di nuovo imporsi come una delle squadre migliori del campionato. Il ritorno in Champions League permetterebbe alla dirigenza di spendere cifre importanti per la prossima stagione.

Giuntoli è già al lavoro, insieme a Manna e a tutto lo staff bianconero, per trovare i calciatori giusti per riprendere il cammino positivo in vista del futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus ha in mente di prendere la stella brasiliana.

Juventus, cessione Vlahovic: il sostituto è brasiliano

La Juventus sta valutando i nomi nuovi da poter acquistare nel prossimo futuro. Il calciomercato bianconero dipenderà anche dalla cessione di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non sta rispettando le aspettative e sta diventando un vero e proprio caso nell’ambiente bianconero.

Al termine della stagione non è più incedibile e se dovessero arrivare le giuste offerte il suo addio sarà facilmente preventivabile e successivamente ci sarà l’acquisto di un nuovo attaccante moderno.

Secondo quanto riferisce Football Insider, la Juventus ha deciso di dire adido a Vlahovic per 80 milioni di euro. Le big inglesi sono pronte a darsi battaglia per il serbo, con Arsenal e Chelsea pronte a darsi battaglia.

Juventus, addio Vlahovic e occhi su Richarlison

La Juventus può perdere Vlahovic al termine della stagione. Visto che non sta rendendo come avrebbe voluto il club e visto che Allegri resterà almeno fino alla fine della prossima stagione, i bianconeri sono aperti alla sua cessione.

Dopodiché possono puntare fortemente su Richarlison per sostituire Vlahovic. Il Tottenham ha deciso di aprire alla sua cessione ma per non meno di 70 milioni di euro. Il margine di trattativa c’è sicuramente e per il club bianconero si potrebbe anche pensare di inserire Iling-Junior per abbassare notevolmente le richieste economiche cash.

Richarlison alla Juventus sarebbe un colpo sensazionale, che può diventare decisivo anche dal punto di vista tattico e cambiare notevolmente la Juve.