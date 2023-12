Juventus, infortunio Vlahovic: condizioni e tempi di recupero

La Juventus ha perso di nuovo Dusan Vlahovic per infortunio: l’attaccante serbo si è fermato contro il Napoli e le sue condizioni preoccupano.

Contro il Napoli non è stato decisivo con un gol ma ha giocato una buonissima partita, terminata anzitempo a causa di un infortunio. I problemi fisici stanno attanagliando la stagione di Vlahovic che non riesce a trovare continuità di rendimento anche a causa dei continui stop a cui non c’è un freno e che rischiano di compromettere la sua stagione.

Il nuovo infortunio di Vlahovic preoccupa Massimiliano Allegri e tutto il mondo Juventus, perché il tecnico potrebbe perdere una pedina importante in vista del resto della stagione.

Juventus, infortunio Vlahovic: le ultime

La Juventus sta iniziando a macinare vittorie su vittorie e la classifica, ora, sta diventando sempre più interessante per i bianconeri. La vittoria contro il Napoli ha mostrato nuovamente il carattere fortissimo della squadra di Massimiliano Allegri che nonostante un gioco non scintillante e non troppo offensivo, riesce a vincere e a prendere punti importanti.

La vittoria della Juventus è arrivata con l’ennesimo gol di un difensore che ha messo una pezza al digiuno degli attaccanti che non riescono a trovare la strada del gol.

In attacco oltre al problema relativo ai gol c’è anche un altro ostacolo da superare: il nuovo infortunio di Vlahovic.

Infortunio Vlahovic, Allegri preoccupato per il futuro: le condizioni

Massimiliano Allegri ha dovuto sostituire Dusan Vlahovic al minuto 70 dopo uno scontro di gioco in area di rigore del Napoli. L’attaccante serbo è rimasto fermo a terra e ha chiesto subito l’intervento dei medici che sono entrati in campo e lo hanno accompagnato all’uscita a braccio.

Le condizioni di Dusan Vlahovic preoccupano Allegri in vista della prossima partita. Senza il serbo ci sono sicuramente delle opzioni ma avere l’attaccante titolare a disposizione sarebbe fondamentale per continuare a gestire una rosa ricca di talento.

Secondo quanto riferisce goal.com, l’infortunio di Vlahovic non dovrebbe essere grave. Anzi il serbo sarebbe uscito solamente per crampi e per questo motivo sarà tenuto sotto osservazione solo per qualche ora. Ma c’è da capire anche i motivi che portano Vlahovic a continui infortuni e bisogna porre un rimedio in tal senso.

Tempi di recupero di Vlahovic: ci sono buone notizie

La Juventus perde Vlahovic per infortunio ma con ogni probabilità il serbo è andato ko solo per la partita contro il Napoli.

Vlahovic osserverà solo uno o due giorni di riposo e poi sarà di nuovo in gruppo ad allenarsi con il gruppo per preparare la partita contro il Genoa di venerdì prossimo. Poi c’è da capire se Allegri sceglierà il serbo come centravanti o se deciderà di schierare uno tra Milik e Kean.