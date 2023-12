Juventus Napoli, spuntano le immagini mai viste in tv: “Era rigore”

La partita tra Juventus e Napoli ha creato grandi polemiche per l’utilizzo del VAR e per l’arbitraggio di Daniele Orsato: ecco la moviola.

I bianconeri si sono imposti per 1-0 con il gol di Federico Gatti che per la seconda volta ha deciso una partita, portando 6 punti fondamentali alla sua squadra. La gara è stata certamente molto equilibrata, con occasioni da una parte e dall’altra, ma con i bianconeri più cinici e capaci di mettere a segno il gol decisivo.

Chiaramente non sono mancate le polemiche per l’arbitraggio di Daniele Orsato e per l’utilizzo del VAR e ora è spuntato un episodio da moviola che nessuno aveva visto.

Juventus Napoli, partita da moviola: spuntano le immagini

La partita tra Juventus e Napoli ha permesso ai bianconeri di volare al primo posto in classifica e di tentare la fuga rispetto all’Inter. La partita è stata molto equilibrata con occasioni da una parte e dall’altra, ma anche con situazioni che post partita hanno portato alle polemiche per l’arbitraggioe l’utilizzo del VAR.

Daniele Orsato ha arbitrato un’ottima partita ma ci sono state anche situazioni poco chiare che all’indomani della partita hanno creato forte caos.

Non sono mancati gli episodi da moviola durante Juventus – Napoli e le immagini sono spuntate solo a partita finita.

Moviola Juventus – Napoli: “C’era un rigore”

Juventus Napoli è sempre stata una partita ad altissima intensità emotiva e anche quella di ieri è stata molto difficile da gestire per l’arbitro Orsato di Schio. Ha saputo ben gestire i momenti di alta tensione e ha saputo tenere calmi i calciatori, ma al termine della partita sono spuntate delle immagini che fanno discutere.

Non sono mancati episodi da moviola durante Juventus Napoli. In particolare, come ha sottolineato il giornalista Maurizio Pistocchi sui propri canali social, manca un rigore per il Napoli. O, almeno, è mancata l’analisi da parte di arbitro e VAR per un contatto tra Cambiaso e Kvaratskhelia. Il difensore della Juve, si vede chiaramente dalle immagini, trattiene l’attaccante napoletano per diversi secondi e poi lo fa cadere rovinosamente al terreno.

“Napoli non fortunato al 65’ quando Orsato e VAR non vedono una netta trattenuta di Cambiaso su Kvaratskhelia in area di rigore, totalmente ignorata anche dalla regia tv che non ha proposto nemmeno un replay”.