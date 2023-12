Juventus, colpo dal Real Madrid: lo ha convinto Allegri

La Juventus ha bisogno di miglioramenti in ogni zona del campo e per l’estate ha in mente un colpo sensazionale dal Real Madrid.

Il calciomercato porterà in dote alla Juventus dei colpi di grandissimo spessore che possono cambiare il volto del club. Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza dei nomi importanti per riuscire a continuare su questi ritmi anche nella prossima stagione e avere a che fare con una rosa sempre più forte e di qualità.

Già a gennaio possono esserci delle entrate importanti, ma i passsi in avanti più importanti possono arrivare in estate. Giuntoli sta studiando dei nomi importanti anche dal Real Madrid e i tifosi hanno già iniziato a gongolare.

Calciomercato Juventus, colpo dal Real Madrid: ecco chi

La Juventus a gennaio migliorerà la rosa con un paio di acquisti molto importanti. La classifica sta sorridendo alla squadra di Massimiliano Allegri che ha le idee molto chiare su come comportarsi fino alla fine della stagione. L’obiettivo primario è quello di tornare in Champions League dalla porta principale.

Ma questo campionato sta dimostrando che la Juve può lottare fino alla fine anche per lo Scudetto e per questo Allegri ha chiesto altri calciatori importanti da poter accorpare alla squadra.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta studiando il colpo dal Real Madrid e vuole chiudere già ora per l’estate.

Calciomercato Juve, c’è Toni Kroos nei sogni di Allegri

La Juve ha bisogno immediato di miglioramenti per continuare a macinare vittorie e ottimi risultati in vista del futuro. La squadra sta girando benissimo, ha intenzione di fare sempre meglio e serviranno necessariamente dei rinforzi a centrocampo.

Secondo quanto riferisce la RAI, Kroos è il sogno della Juventus. Il centrocampista tedesco non sembra più essere imprescindibile per i Galacticos e per questo motivo a fine stagione lascerà il club. E c’è qualcosa in più, perché Kroos è il sogno nel cassetto di Massimiliano Allegri che vuole allenare un campione del suo calibro.

Kroos alla Juve sarebbe un colpo geniale di Cristiano Giuntoli. Sta provando a convincerlo e ad anticipare la concorrenza dell’Arabia Saudita e della MLS.

Kroos alla Juventus: colpo a parametro zero

Toni Kroos ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e non rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid.

Kroos alla Juventus è un colpo a parametro zero che può diventare ufficiale subito dopo il calciomercato di gennaaio.

La Juve ha già avviato i contatti con il suo entourage e presto potrebbe convincerlo, se non dal punto di vista economico quasi sicuramente con un contratto biennale con la promessa di giocare ancora in Champions League a livelli moolto alti e importanti.