Juventus e Inter scippate: futuro al Bayern

Lo squadrone tedesco pronto a scatenare l’assalto ad uno dei maggiori talenti del nostro campionato. Tutti gli scenari.

Vista la scadenza del contratto del protagonista della nostra storia, 2027, parlare d’asta sarebbe sbagliato, ma considerando il detentore del cartellino del gioiello in oggetto probabilmente non saremmo lontani dalla realtà.

L’Italia, come mostrano i due ultimi Mondiali visti dal divano di casa, non riesce più a produrre talenti per cui le big europee decidano di svenarsi. A riprova inoltre della scarsa competitività delle nostre squadre, i rarissimi successi in Europa. Se togliamo l’exploit della Roma che due anni fa ha alzato la Conference League (ed è andata vicinissima all’Europa League lo scorso anno), l’ultimo trionfo europeo risale alla Champions League vinta dall’Inter di Jose Mourinho contro il Bayern Monaco nel 2010.

Il Belpaese, terra soprattutto di arcigni marcatori, qualche perla dal settore giovanile è riuscita comunque a tirarla fuori. Parliamo di Giorgio Scalvini, 20 anni il prossimo 13 dicembre, contratto con l’Atalanta fino al 2027. Anche a causa del basso compenso, “solo” 300.000 euro netti l’anno, il centrale già a giugno potrebbe cambiare aria. Considerata la portata dell’operazione, più facile che il tuttofare di Gian Piero Gasperini vada a giocare all’estero.

Il Bayern Monaco accelera: pronta l’offerta per Scalvini

Nel 2015 gli scout dell’Atalanta, quando Scalvini aveva solo 12 anni, l’hanno notato nel settore giovanile del Brescia e l’hanno portato a Zingonia. Da allora, per il ragazzo una scalata senza fine, che dall’Under 15 in su l’ha portato a indossare tutte le maglie della Nazionale. Con la selezione maggiore, le presenze sono già sette.

Che il marcatore lombardo fosse un predestinato lo si capiva dal suo modo di stare in campo. Gasperini, non certo uno tenero in tema di aspettative, già nella stagione 2021-2022 l’ha buttato in campo in serie A. In quella stagione per lui 1 gol in 18 presenze, per totali 759′.

Il ragazzo si muove molto bene anche a centrocampo, tanto che il Gasp il 22 gennaio 2022, all’Olimpico contro la Lazio, gli affida il compito di annullare Sergej Milinkovic Savic. Da mediano non fa una piega, il serbo quasi sparisce dal campo e un’Atalanta priva di tanti titolari, strappa uno 0-0 decisamente insperato alla vigilia.

Scalvini la scorsa stagione si è confermato ad alti livelli, 2 gol e 1 assist in 32 match di campionato, mentre in questa serie A i gettoni sono già 13. Nel conteggio anche le quattro gare di Europa League, arricchite da una rete. Come già aveva scritto la Bild il 5 dicembre scorso, il Bayern Monaco avrebbe deciso di affondare il colpo per il nerazzurro. I tedeschi, dopo aver visto bene in estate acquistando Kim min Jae dal Napoli, vogliono consolidare il reparto con un altro prospetto già testato in Italia.

L’Atalanta valuta il calciatore almeno 40 milioni, ma con la scadenza al 2027, possibile che la richiesta orobica salga. A conferma dell’interesse bavarese, anche quanto scritto su X dall’esperto di mercato Dekrem Konur. “Il Bayern Monaco intende verificare la situazione del 19enne difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini. Al giocatore italiano sono state collegate Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Juventus e Inter”, scrive il giornalista turco.

La sensazione è che il giocatore non abbia preferenze particolari, considerato il rango assoluto delle pretendenti. Detto delle italiane, quando si parla di Real Madrid, Atletico e United, si fa riferimento a club solidi, con grande potenziali di spesa. Dall’elenco – per ora – manca la Premier, ma con l’enorme liquidità dei club inglesi, mai escludere sorprese dell’ultimo momento.

