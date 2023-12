L’Inter ha già la sua parola, blitz di Marotta e Juve superata

Sorpasso dell’Inter grazie a Giuseppe Marotta, che punta sulla parola del calciatore. Superata la concorrenza della Juventus.

Tante le offerte per il difensore che piace tanto a Beppe Marotta. L’ad dell’Inter avrebbe già ricevuto l’ok del calciatore, ed è pronto a portarlo a Milano sbaragliando la concorrenza delle big europee.

Anche la Juventus ha fatto un tentativo, ma adesso i nerazzurri accelerano. In pole l’Inter in questo momento prova a chiudere anche grazie all’interesse del giocatore. Tiago Djalò fa gola a tanti, ma Marotta non avrebbe intenzione di cedere. Anzi, vista la concorrenza della Juventus, il dirigente interista sarebbe ben felice di effettuare l’ennesimo sgarbo a una rivale in ambito mercato.

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport nelle scorse ore, Marotta avrebbe dalla sua la parola del giocatore, e sarebbe pronto a portare avanti la trattativa per rinforzare il reparto difensivo di Simone Inzaghi al momento in emergenza infortuni. Sul portoghese ci sono diversi club però, oltre la Juventus, ecco perché in questo momento l’Inter – avanti rispetto alle rivali – potrebbe accelerare per accaparrarsi un ottimo rinforzo in vista dei tanti impegni.

Tiago Djalò, bagarre per il difensore del Lilla: tutti i club interessati

L’interesse da parte dell’Inter per il calciatore era stato vivo anche lo scorso anno. Ausilio e Marotta avrebbero voluto portarlo a Milano già nel gennaio 2023, ma con la mancata cessione di Milan Skriniar la trattativa non decollò. Adesso a complicare le cose potrebbero pensarci diversi rivali, tra cui anche club importanti come l’Atletico Madrid e il Paris Saint Germain.

Sì, perché Allegri e Inzaghi non sono gli unici estimatori del 23enne difensore del Lille. Tiago Djalò, classe 2000, ha stregato diversi top club con le sue ottime prestazioni nel Lilla – in forza ai francesi dal 2019 – che gli sono valse anche la prima chiamata in nazionale maggiore.

Juventus e Atletico Madrid, secondo quanto si apprende, potrebbero però essere disposte a sborsare una somma pari a circa 5 milioni di euro per averlo fin da subito a gennaio, mentre Inter e Paris Saint Germain potrebbero attendere anche la prossima finestra estiva di mercato per averlo a parametro zero.

Dalla loro, i dirigenti interisti hanno la simpatia del giocatore, che avrebbe apprezzato l’interesse dell’Inter anche durante l’infortunio subito al legamento crociato lo scorso marzo che lo aveva lasciato lontano dai campi di gioco per diversi mesi. Il giovane, passato dalla primavera del Milan, venne sacrificato dal club rossonero proprio durante la trattativa per accaparrarsi dal Lilla Rafael Leao, nel 2019.