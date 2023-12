Malore durante la partita: gara sospesa e terrore sugli spalti

Il calcio vive un momento di panico visto che durante la partita c’è stato un malore improvviso che ha spaventato calciatori e tifosi.

Sempre più spesso negli ultimi anni si è assistito a vicende terrificanti in campo che hanno fatto perdere il fiato a calicatori, tifosi e spettatori durante le partite. È capitato più e più volte di assistere a episodi di malori in campo e sugli spalti che in molti casi, per fortuna, sono stati risolti. Ma ci sono state anche morti improvvise che hanno scatenato il panico tra tifosi e tutti gli addetti ai lavori.

Paura in campo con i giocatori che si sono fermati e l’arbitro che ha deciso di fermre il gioco. Gli allenatori e i soccoritori hanno subito avvertito l’arbitro e le squadre dell’episodio gravissimo che stava succedendo.

Malore durante la partita: spavento per i calciatori e tifosi

Sempre più spesso si sta sentendo di calciatori, allenatori e tifosi che si sentono male durante la partita.

Anche oggi una situazione simile ha creato caos in campo e sugli spalti, portando allo smobilitamento immediato di medici e ambulanze. L’annuncio è arrivato dalla tribuna con gli allenatori che hanno richiamato subito l’attenzione delle squadre in campo. L’arbitro ha scelto di fermare il match.

Lo staff sanitario ed il personale medico è intervenuto subito. Tanto spavento sul terreno di gioco e sugli spalti per quanto stava accadendo.

Granada – Athletic Bilbao sospesa: ecco cosa è successo