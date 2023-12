No al rinnovo e addio imminente, il Milan lo ha scaricato

La separazione fra club e giocatore sembra essere soltanto una mera formalità, poiché i fatti già tradiscono l’andazzo: le ultime

Il Milan ha le idee abbastanza chiare sulla maggior parte degli elementi che ne compongono la rosa. Nonostante il livello delle prestazioni abbia generato più di qualche incertezza in merito alla permanenza a lungo termine di Stefano Pioli in panchina, per il resto il Milan già si sta muovendo attraverso i suoi dirigenti sul mercato per individuare i profili dal futuro più intrigante.

Prima di procedere all’inserimento di nuovi tasselli a centrocampo, la società rossonera dovrà prendere una decisione definitiva su Rade Krunic. Il 30enne bosniaco è rimasto in squadra per espressa richiesta del tecnico, il quale durante la fase finale della finestra estiva di calciomercato aveva chiesto al club di trattenere il calciatore in rosa, poiché lo riteneva importante per la formazione. Tuttavia, a gennaio la situazione potrebbe mutare.

Secondo le ultime indiscrezioni in circolazione, per Krunic sarebbe tornato ala carica il Fenerbahce. La società turca aveva già invano cercato di portare il calciatore in Super Lig qualche mese fa, ma adesso potrebbe approfittare dell’accordo che manca circa il rinnovo col Milan per convincere le parti coinvolte.

Milan, il Fenerbahce torna convinto sul giocatore: stavolta può partire

In effetti durante questa prima parte di stagione, Rade Krunic è stato preso meno in considerazione da Stefano Pioli, il quale ha attribuito tale tendenza a un condizione atletica del calciatore non ottimale e performante come prima. Lo starebbe gestendo in attesa che ritorni in grande spolvero. La società rossonera non sembra disporre delle stesse riserve di pazienza, per cui per circa 10 milioni di euro potrebbe negoziarne la cessione.

Si tratterebbe di un bottino interessante da poter reinvestire per finanziare almeno in parte l’arrivo di un attaccante o di un altro calciatore utile, già a gennaio. Pare che nei prossimi giorni arriverà in Italia proprio Mario Branco, il direttore sportivo del Fenerbahce, per discutere con i vertici del Milan sulla fattibilità dell’affare.

Si cercherà di negoziare un trasferimento in Turchia da realizzare entro poche settimane, offrendo al centrocampista un contratto dal valore economico raddoppiato rispetto a quello che ad oggi lo unisce al Milan. L’ultima parola spetterà proprio a Krunic, ma la prospettiva di essere maggiormente protagonista alla lunga potrebbe convincere il calciatore a cogliere l’opportunità al volo.