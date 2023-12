Guardiola lo manda alla Juve: decisione già presa

La scelta del tecnico del City potrebbe agevolare l’arrivo di una nuova pedina alla Continassa. Gli scenari possibili.

La Juventus ci ha preso gusto. Una sola sconfitta in campionato, l’aver dimostrato come anche l’Inter possieda qualche fragilità. Forti di queste consapevolezze, dopo essere partiti dichiarando il quarto posto Champions quale obiettivo primario, Danilo&Co hanno convintamente alzato l’asticella.

Dopo aver battuto Napoli, Lazio e Milan, pareggiato appunto con l’Inter, vinto il derby ed espugnato anche l’Artemio Franchi di Firenze, la truppa di Allegri dopo 15 turni occupa, meritatamente la seconda piazza, -2 dalla squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico toscano non nasconde la soddisfazione per il lavoro fatto, garantisce la crescita del gruppo, soprattutto lo difende pubblicamente.

A chi dopo la vittoria col Napoli, ipotizzava di un rischio di esaurimento fisico per Rabiot e McKennie, sfiancati dalle tante corse in mezzo al campo, l’inquilino della Continassa negava la necessità di nuovi innesti. “Stiamo bene così. Ora rientra anche Weah, in mezzo ho anche Miretti e posso utilizzare anche Cambiaso in quel ruolo”, ha affermato l’allenatore ai microfoni di Dazn. Nonostante questo però, in società stanno cercando un rinforzo in mediana per rendere più competitiva la rosa.

Guardiola ha scelto: Phillips meglio alla Juve che alle rivali

Una mano al dt bianconero, Cristiano Giuntoli, potrebbe arrivare dalla Premier. Mercato decisamente fuori portata per le nostre tasche, al Manchester City c’è un nazionale inglese che sta trovando poco spazio e per il quale il club, solo nel 2022, ha versato 49 milioni al Leeds.

Parliamo di Kalvin Phillips, 28 anni compiuti il 2 dicembre, contratto da 5 milioni netti annui fino al 2028. Il 31 volte nazionale fino ad oggi ha questo score: 89′ in quattro scampoli di gara in Premier; 37′ spalmati su tre sfide di Champions; poi 90′ in EFL Cup nel match perso 1-0 col Newcastle lo scorso 27 settembre.

Come scrive Football Insider, proprio i Magpies e il Tottenham starebbero spingendo per arrivare al cartellino del ragazzo cresciuto a Leeds. La stessa fonte, già l’8 dicembre, aveva rivelato come la squadra emanazione del fondo PIF, fosse alla ricerca di un sostituto di Alessandro Tonali, out per aver scommesso sui alcune gare di calcio. La squadra di Tyneside vorrebbe accontentare il tecnico Howe, ma a causa del fair play finanziario, potrebbe arrivare a Phillips solo in prestito.

Qui entra in gioco Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo infatti, preferirebbe dare il giocatore alla Juventus, piuttosto che ritrovarselo contro in Premier. Oltre al Newcastle, come detto, anche il Tottenham punterebbe sul numero 4. Gli Spurs, con James Maddison e Rodrigo Bentacur fuori uso, avrebbero pensato al 28enne per dare più solidità all’11 allenato da Ange Postecoglou.

La Juventus ovviamente, per chiudere la trattativa, deve mandare segnali chiari sia al City sia a Phillips. Soprattutto il centrocampista non vuole aspettare per avere garanzie su dove giocherà dal 1 febbraio. Di fatto ha già sprecato tutta la prima parte della stagione. Cosa decisamente rara per un nazionale inglese.

