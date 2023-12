Juve, cessione per 6 miliardi: “Sta succedendo di tutto”

La Juventus cambia proprietà? Le ultime informazioni riferite dall’esperto fanno pensare a scenari davvero inaspettati per l’universo bianconero.

La lotta scudetto per la stagione di Serie A attualmente in corso sembra essere sempre pià un affare di Inter e Juventus. I bianconeri hanno trionfato di misura anche sul Napoli, allontanando sempre di più gli azzurri, di per sé in crisi, dalla lotta per il vertice e mettendo in discussione anche quella per la zona Champions League.

I segnali che sta offrendo la squadra di Massimiliano Allegri sono particolarmente rassicuranti per il futuro del progetto bianconero, che durante la precedente stagione ha subito il contraccolpo delle questioni legali che hanno coinvolto il precedente CdA, dimessosi poi in piena stagione sportiva in corso. Tuttavia, i risultati del gruppo bianconero potrebbero non essere la sola grande novità che ha in serbo il domani dell’azienda torinese.

Da tempo si susseguono rumors circa la possibilità che fra non molto tempo la proprietà cambi. Storicamente la società bianconera è di proprietà della famiglia Agnelli e della sua diramazione, ma potrebbe giungere incredibilmente al termine una storia pluriennale. Ne ha parlato Marco Guidi, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, intervenuto a ‘TVPlay’.

La Juventus cambia proprietà? I retroscena sulle richieste arabe

Secondo le informazioni riferite dal giornalista, ci sarebbero stati degli interessamenti da parte di un fondo saudita, il quale però “è scappato via non ha appena ha sentito l’esorbitante richiesta fatta dall’attuale proprietà della Juve”. In effetti la cifra base per pensare a una negoziazione sarebbe di 5-6 miliardi di euro.

In linea sicuramente con le altre big del panorama europeo, ma la Juventus disputa il campionato di Serie A, che allo stato attuale “non è un circolo virtuoso come la Premier League”.

Marco Guidi ricorda che dalla sua la Juventus ha uno stadio di proprietà e un brand dal valore internazionalmente riconosciuto, quindi con un indotto importante da ogni parte del globo. Ciò però non sarebbe abbastanza, a causa dei debiti pregressi e di un sistema generale, quello del calcio italiano, che produce meno introiti rispetto al calcio inglese.

Di certo la stagione in corso e il risultato con il quale la Juventus la concluderà potrà dare ulteriori segnali di spinta in una direzione o nell’altra. L’unica certezza ad oggi è che non è nemmeno più sicuro il futuro “italiano” della dirigenza bianconera, anche se trovare qualcuno che davvero si accolli una spesa di questa portata è davvero una missione molto, molto complicata. Se non impossibile.