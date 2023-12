Juve, lo prendono subito a zero: ecco come

Un calciatore a parametro zero potrebbe arrivare il prossimo giugno: è un top player della nostra Serie A che non rinnoverà col suo club

La Juventus è pronta a muoversi d’anticipo sul mercato per ingaggiare un parametro zero: la trattativa può già partire. I bianconeri guardano già al futuro e hanno individuato un profilo interessante da regalare ad Allegri.

La Juve è protagonista di un ottimo avvio di stagione. I bianconeri sono attualmente al secondo posto in Serie A e stanno dando vita ad una lotta serratissima con l’Inter capolista. Il distacco dalla quinta in classifica si fa sempre più incoraggiante e ora davvero ci si può focalizzare solo sulla corsa all’Inter, nonostante le parole sempre molto prudenti di mister Allegri.

Il mercato di riparazione sarà importante in tal senso, per allungare la rosa e per dare qualche alternativa in più all’allenatore. Ma Cristiano Giuntoli non perde il focus neppure rispetto a quello che sarà il mercato estivo, dove si può già iniziare a pianificare qualche colpo a zero euro da chiudere già questo gennaio, quando i calciatori in scadenza a giugno sono di fatto già free agent e possono già accordarsi con la loro prossima squadra.

Juve, obiettivo colpaccio a parametro zero: ecco le mosse bianconere

Il mercato estivo della Juventus è stato molto calmo. Di fatto, l’unico vero colpo effettuato è stato Weah, a cui si sono aggiunti i rientri dai prestiti di quelle che oggi sono delle vere e proprie pedine fondamentali per Allegri: McKennie e Cambiaso. A gennaio, però, quasi sicuramente si cercherà un nuovo centrocampista a causa delle lunghe squalifiche di Fagioli e Pogba: i nomi che emergono con insistenza sono quelli di Hojbjerg del Tottenham e Kalvin Phillips, ormai ai margini del Manchester City, ma ad oggi non sono partite delle vere trattative.

Nel frattempo, però, lo sguardo della società è orientato verso un futuro ancora più lontano rispetto a gennaio. Come tutte le grandi squadre, infatti, il mirino è posizionato anche su dei possibili rinforzi da ingaggiare a parametro zero in estate. Si cercano delle occasioni che possano rinforzare la rosa con l’idea di rendere sostenibile il costo delle operazioni e, secondo varie indiscrezioni, Giuntoli avrebbe individuato un profilo interessante: Felipe Anderson.

Il contratto che lega il brasiliano alla Lazio scade a giugno e, ad oggi, non sembrano esserci i margini per un futuro insieme. Per Sarri è un giocatore importante, come testimoniano le continue titolarità in campionato ed in Champions League. A 30 anni, però, Felipe Anderson potrebbe avere il desiderio di vivere un’ultima grande avventura in Serie A.

La Juve lo osserva con grande attenzione e, probabilmente, allaccerà i primi contatti a gennaio per capire se ci siano i margini per firmare un precontratto garantendosi così l’arrivo del giocatore a parametro zero. Il prossimo mese, dunque, sarà determinante per il futuro dell’ex Santos, che potrebbe comunque ricevere anche un’offerta dalla Lazio: il suo futuro dipende solo da lui.