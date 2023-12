Pescara, paura per Zeman: ricoverato d’urgenza in ospedale

By

Zdenek Zeman tiene in ansia tutti i tifosi del calcio italiano e quelli del Pescara: è stato ricoverato d’urgenza in ospedale.

Il tecnico boemo è ancora uno dei più amati del panorama calcistico italiano, nonostante l’età. Ha scritto pagine indelebili del calcio italiano, a tutti i livelli e ha rapito tutti con la sua schiettezza e simpatia nelle interviste e nelle conferenze stampa. Ma è stato anche un allenatore rivoluzionario nei top club e il suo lavoro è diventato fonte di ispirazione per molti allenatori giovani e per molti calciatori che hanno avuto il desiderio di diventare coach.

In questo momento della sua carriera Zeman sta vivendo una nuova avventura al Pescara, con il sogno di risalire in Serie B.

Pescara, paura per Zeman: malore prima dell’allenamento

Le ultime partite del Pescara sono state molto importante per la classifica del club abruzzese. Dopo un periodo di profonda crisi vissuto negli ultimi anni, in questa stagione il sogno di poter centrare la promozione in Serie B è più vivo che mai.

La panchina è stata affidata ancora e di nuovo a Zdenek Zeman che conosce benissimo l’ambiente e in più occasioni ha deciso di tornare a inizio 2023 al posto di Alberto Colombo esonerato.

Nella mattinata di oggi Zeman ha vissuto un momento molto complicato. Prima dell’allenamento odierno si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale.

Malore per Zeman prima dell’allenamento: è in ospedale

Zeman è in ospedale dopo un malore avvenuto questa mattina. Ieri sera il club abruzzese ha organizzato la tradizionale cena natalizia e la serata è stata molto tranquilla, tanto che nulla lasciava presagire a ciò che è accaduto questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento del Pescara alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Catania.

Zdenek Zeman ha avuto un malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemia transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara.

L’annuncio è arrivato direttamente dal Pescara che ha comunicato che “le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso“.

Zdenek in ospedale: situazione sotto controllo

Zeman, dunque, certamente non sarà in panchina per la trasferta di Coppa Italia contro Catania ma la squadra viaggerà lo stesso. Con tutta probabilità resterà a riposo fino alla fine del 2023, saltando la successiva partita di campionato ad Ancona e probabilmente anche l’ultima gara di dicembre con la Fermana e sarà sostituito dal vice Giovanni Bucaro.

Le sue condizioni non destano preoccupazioni particolari al momento ma è sconsigliato accumulare lo stress di due trasferte. I medici consigliano assoluto riposo e tranquillità: seguirà la sua squadra a distanza.